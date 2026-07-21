De la joyería a ser perseguidos: así cayó el grupo acusado de un asalto en Santiago

Parte de, dinero dinero y otros artículos recuperados durante el operativo realizado luego del asalto a una joyería en el centro de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Eran alrededor de las 4:10 de la tarde de este lunes cuando la tranquilidad de la calle San Luis, en el centro de la provincia Santiago, se rompió abruptamente. Cuatro hombres armados irrumpieron en una joyería y, en cuestión de minutos, presuntamente despojaron a los empleados de dinero en efectivo y prendas de valor antes de emprender la huida en una yipeta Honda CR-V gris.

La alerta llegó de inmediato a la Policía Nacional, que activó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Mientras las patrullas recibían las características del vehículo y de sus ocupantes, comenzó una persecución para impedir que los presuntos asaltantes escaparan.

La carrera terminó pocos minutos después en la avenida Estrella Sadhalá.

Allí, agentes policiales lograron interceptar la jeepeta y arrestar a los cuatro ocupantes, identificados como Marcos José García de la Cruz, Andy José Castillo Jiménez, Delvinson Luis Restituyo Mejía y Heber Isaac Burgos García, quienes son señalados como los presuntos responsables del asalto.

Evidencias ocupadas

Durante la intervención, los agentes ocuparon RD$36,150 en efectivo, dos dólares estadounidenses, 4,895 gramos de plata, cuatro aretes de plata, cuatro teléfonos celulares, guantes, pasamontañas y una pistola sin documentación legal, con cuatro cápsulas, que, según el informe preliminar, habría sido utilizada durante el atraco.

La Policía Nacional informó que tanto el dinero y las prendas recuperadas como el vehículo y las demás evidencias serán remitidos al Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/whatsapp-image-2026-07-21-at-92835-am-89c874b5.jpeg Parte de las evidencias incautadas a los cuatro hombres detenidos por el presunto asalto. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/whatsapp-image-2026-07-21-at-92833-am-459c1165.jpeg Arma de fuego ocupada por la Policía Nacional durante el operativo. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/whatsapp-image-2026-07-21-at-92832-am-4103e10f.jpeg Vehículo interceptado por agentes policiales durante la persecución a los asaltantes. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Mientras tanto, las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias del asalto ocurrido en la joyería del centro de Santiago.