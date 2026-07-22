Hombre muere y su hermano resulta herido durante riña en Higüey; presunto agresor fue arrestado

El cuerpo de Jean Carlos Santana Bort, fallecido durante la riña, fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre murió y otro resultó herido durante un enfrentamiento ocurrido la tarde del martes en el sector Juan Pablo Duarte, de este municipio, en un hecho que, de acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Nacional, estaría relacionado con viejas rencillas personales derivadas de una relación sentimental que la víctima mantenía con la expareja del presunto agresor.

La víctima mortal fue identificada como Jean Carlos Santana Bort, de 31 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro médico de la localidad a consecuencia de un shock hemorrágico, según certificó el médico legista actuante.

En el mismo centro de salud fue ingresado su hermano, Junior Santana Bort, de 27 años, quien presenta un trauma abdominal abierto provocado por un arma blanca y permanece bajo observación médica.

La Policía informó que el presunto responsable del hecho es Héctor Julio Concepción Vilorio, alias "El Bori", de 45 años, quien fue localizado, arrestado y permanece bajo custodia policial. Las autoridades indicaron que el caso fue esclarecido.

Investigación

Según la investigación preliminar y las declaraciones recopiladas por los agentes, el hecho ocurrió alrededor de las 3:55 de la tarde del martes en la intersección de las calles Pepe Santana y Don Sergio Castillo, en el sector Juan Pablo Duarte.

De acuerdo con la versión ofrecida por Junior Santana Bort, ambos se trasladaron al lugar a bordo de una motocicleta luego de que su hermano le dijera: "Vamos para donde el Bori a pelear", originándose posteriormente una riña entre las partes.

Durante el enfrentamiento, ambos hermanos resultaron heridos por el arma blanca que portaba el hoy detenido. Jean Carlos sufrió lesiones que posteriormente le provocaron la muerte, mientras que Junior resultó con una herida en el abdomen.

Como parte de las pesquisas, los investigadores entrevistaron un testigo, quien declaró que observó cuando los dos hermanos llegaron al lugar en una motocicleta con la intención de enfrentar a "El Bori".

Según su versión, durante la riña vio al hoy occiso sacar un objeto que aparentaba ser una pistola, mientras que el presunto agresor portaba un arma blanca con la que hirió a ambos.

Tras el enfrentamiento, los hermanos abandonaron el lugar a bordo de la motocicleta en la que habían llegado y posteriormente fueron trasladados a un centro de salud.

El detenido también resultó herido

Mientras los agentes realizaban las diligencias investigativas, fueron informados de que un hombre con heridas de arma blanca había ingresado al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa).

Al acudir al centro médico, los investigadores confirmaron que se trataba de Héctor Julio Concepción Vilorio, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca que, de acuerdo con la investigación, habrían sido ocasionadas durante el enfrentamiento por Jean Carlos Santana Bort y su hermano.

Luego de recibir el alta médica, el hombre fue arrestado y quedó bajo custodia policial.

Al momento de su detención, los agentes le ocuparon un cuchillo tipo Rambo, de aproximadamente ocho pulgadas de longitud, con empuñadura negra y manchas de sangre, el cual será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis biológicos y demás experticias correspondientes.

Evidencias ocupadas

Durante el procesamiento de la escena, miembros de la Policía Científica realizaron el levantamiento fotográfico y la recolección de evidencias.

Las autoridades ocuparon la motocicleta Yamaha DT, color blanco, sin placa, en la que se desplazaban las víctimas.

Asimismo, miembros de la Policía Preventiva recuperaron una pistola con la marca y numeración ilegibles debido a su estado de deterioro. El arma fue localizada en una mata de cereza, en el patio trasero de una vivienda del sector Los Soto, donde presuntamente fue lanzada tras el enfrentamiento, y será sometida a los análisis periciales correspondientes para determinar si guarda relación con el hecho.

El cadáver de Jean Carlos Santana Bort fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia de rigor, mientras que Héctor Julio Concepción Vilorio será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. Junior Santana Bort permanece ingresado bajo observación médica y bajo custodia policial, en tanto continúan las investigaciones.