Uno de los agentes detenidos con cocaína en SDE fue formado bajo el nuevo modelo policial

Los agentes fueron detenidos el pasado 21 de julio durante un operativo realizado en la avenida Hípica, en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Frangeli Báez Sena, de 22 años, uno de los dos agentes de la Policía Nacional detenidos el 21 de julio en Santo Domingo Este durante un operativo donde fueron ocupados 10 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, pertenece a la promoción de 2025 graduada bajo el nuevo modelo de formación policial.

La información fue confirmada a Diario Libre por la directora ejecutiva de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mu-Kien Adriana Sang Ben, quien indicó que el otro agente arrestado, David Alexander Peña Matos, de 24 años, ingresó a la institución el 1 de marzo de 2022 y no fue formado bajo ese programa.

El primer caso

Sang Ben calificó el hecho como "lamentable" y afirmó que, hasta el momento, este es el único caso conocido de un egresado del nuevo modelo de formación involucrado en actividades delictivas.

Agregó que cada vez que se conoce un caso que involucra a un miembro de la Policía Nacional, se verifica si pertenece o no al programa de formación.

"Nosotros condenamos esa situación de que los policías delinquen y que estén metidos en temas de drogas, pero es un proceso educativo y de 11,400, hasta ahora, en los tres años que tenemos, es el único que ha aparecido. El trabajo se ha hecho; es doloroso porque se les enseña ética, derechos humanos, práctica e inteligencia emocional", afirmó.

Formación intensiva y rutina

Sang Ben explicó que el nuevo modelo de formación comenzó a implementarse con el nuevo pensum en 2023 y que la primera promoción se graduó en 2024.

Según indicó, los estudiantes permanecen durante seis meses internos, los hombres reciben la formación en la Escuela de Entrenamiento en Gaspar Hernández y las mujeres en Hatillo, período en el que reciben formación académica y entrenamiento policial.

La preparación se divide en dos áreas, la primera corresponde a las materias policiales, impartidas por instructores que han sido certificados en el Sistema Táctico Básico Policial (SITAP), un nuevo modelo de entrenamiento que también reciben los estudiantes y que culmina con una semana intensiva de prácticas.

La segunda área comprende la formación académica. En ese proceso los aspirantes cursan asignaturas como Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Penal, Inteligencia Emocional, Español, Informática, Matemáticas y Derechos Humanos.

"Es un programa bastante amplio y todos los profesores que contratamos son profesores universitarios con maestría", expresó.

En cuanto a la rutina de los estudiantes indicó que se levantan a las 6:00 de la mañana, realizan prácticas hasta las 8:00 de la mañana, desayunan y luego reciben clases hasta las 6:00 de la tarde. Después tienen que hacer tareas, cenar y se acostarse.

Añadió que, tras completar esa etapa, los estudiantes realizan tres meses de prácticas supervisadas y posteriormente continúan con el nivel de técnico superior, programa que comenzó este mes de julio.

"Esa es una formación intensiva, después salen tres meses a prácticas supervisadas y cuando comience el técnico superior ellos van a tener tres prácticas supervisadas, más diez materias más que tienen que asumir", afirmó.

La directora agregó que la preparación no solo está dirigida a los estudiantes, sino también al personal docente y a los instructores policiales.

"En agosto tengo encuentros con los tres grupos de profesores, tanto los de posgrado como los de la Escuela de Entrenamiento y la Escuela de Cadetes, donde trabajamos la formación y el estilo de enseñanza. Hacemos lo mismo con los instructores; recientemente tuvimos un encuentro en el que se les entregó una caja de herramientas para enseñar y reforzamos esa parte docente", explicó.

El caso

El raso Báez Sena fue detenido junto al también raso David Alexander Peña Matos y dos civiles durante un operativo realizado el 21 de julio en la avenida Hípica, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) intervinieron a los cuatro hombres luego de observar una actitud sospechosa.

Durante la intervención fueron ocupados 10 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, varias armas de fuego, celulares y dos vehículos.

Los cuatro permanecen bajo custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de la sustancia y determinar las responsabilidades penales correspondientes.