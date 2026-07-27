La Policía Nacional informó este lunes que fue ultimado el baloncestista Yeuri Rodríguez Batista, tras ser atacado por un individuo la tarde de ayer, domingo, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, el hecho ocurrió cuando Rodríguez Batista se encontraba en la calle Benito González colaborando con un amigo que instalaba un equipo de música en un vehículo.

Según explicó, un hombre que se desplazaba en una motocicleta se detuvo en el lugar, descendió portando un casco protector y una pistola calibre 9 milímetros, le disparó y posteriormente lo despojó de una cadena de oro que llevaba puesta.

En la escena fueron recolectados dos casquillos calibre 9 milímetros, mientras equipos de investigación, bajo la coordinación del Ministerio Público, realizan el levantamiento de cámaras de vigilancia y el seguimiento de la ruta utilizada por el presunto agresor.

Investigación en curso

El oficial indicó que realiza entrevistas y otras diligencias investigativas. Confirmó que la víctima fue trasladada con vida a un centro de salud privado, donde falleció.

La Policía señaló que continúan las pesquisas para establecer las circunstancias exactas del crimen.

Asimismo, destacó que Rodríguez Batista no tenía antecedentes penales, trabajaba en una institución del Estado y era un reconocido deportista que representó durante años al Club San Carlos, además de participar en competencias de baloncesto en San José de Ocoa.

"Queremos garantizar a toda la ciudadanía que el autor de este hecho será ubicado, apresado y sometido a la justicia", expresó el portavoz policial.