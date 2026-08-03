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Armas de fuego
Armas de fuego

Policía ocupa 11 armas de fuego durante operativos en Santiago

Entre las evidencias figuran siete pistolas, un revólver, una escopeta y dos armas de fabricación casera

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Once armas de fuego fueron ocupadas durante una serie de operativos realizados por la Policía Nacional en distintos sectores de Santiago entre la última semana de julio y los primeros días de agosto.

La vocera de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía, Fiodaliza Popa Arias, informó que entre las evidencias incautadas figuran siete pistolas, un revólver, una escopeta y dos armas de fabricación casera.

De acuerdo con la portavoz, algunas de las armas presentaban irregularidades, mientras que otras eran portadas sin la documentación exigida por la legislación vigente.

Los operativos fueron ejecutados por agentes de la Subdirección Regional Cibao Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en coordinación con miembros de la Policía Preventiva.

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Operativos policiales

Las intervenciones se desarrollaron en comunidades como Sabana Iglesia, La Otra Banda y La Yagüita de Pastor, además de otros sectores del municipio de Santiago.

Popa Arias indicó que las acciones forman parte de la estrategia de la institución para reforzar la seguridad ciudadana, aumentar la presencia policial y retirar de circulación armas que podrían ser utilizadas en hechos delictivos.

Durante los operativos también fueron detenidas varias personas para fines de investigación. Sin embargo, la Policía no precisó la cantidad de arrestados ni reveló sus identidades.

La institución indicó que las armas ocupadas y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.