El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este miércoles que fue identificado el presunto autor de los disparos que ocasionaron la muerte de un mayor de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), durante un conflicto registrado en el sector Nuevo Amanecer del Hipódromo, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con las autoridades, Jorge Luis Montero Peña, alias "Romito" y "El Pintor", está acusado de quitarle la vida al mayor José Aníbal Espinosa Valdés, de 49 años, por lo que es activamente buscado por las autoridades.

Acciones de la Policía Nacional

Pesqueira recordó que ayer martes se entregó voluntariamente José Luis Bautista, alias "El Che", quien, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se encontraba en el vehículo desde el cual emprendieron la huida tras el hecho.

Asimismo, indicó que el vehículo utilizado por el presunto agresor ya se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y forma parte de las evidencias recolectadas para el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el automóvil había sido entregado por un ciudadano para trabajos de pintura en un taller donde presuntamente laboraba el hoy buscado y habría sido utilizado sin autorización de su propietario.

En el incidente también resultó herido de bala Henry José Espinosa Fortuna, de 20 años, hijo del oficial fallecido.

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