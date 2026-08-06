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Arrestan a tres personas, ocupan armas de distintos calibres en allanamientos en Barahona

Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas

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    Arrestan a tres personas, ocupan armas de distintos calibres en allanamientos en Barahona
    Parte de las evidencias incautadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público durante los operativos en la provincia Barahona. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA)

    La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó este jueves sobre el arresto de tres personas y la incautación de armas de fuego, sustancias narcóticas y otras evidencias durante varios allanamientos realizados en el municipio de Vicente Noble y el distrito municipal de Canoa, en la provincia de Barahona.

    Entre las evidencias ocupadas figuran tres escopetas calibre 12, tres revólveres, una pistola Glock calibre .40, 41 cápsulas de distintos calibres, una balanza, RD$8,000 en efectivo y 235 gramos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína.

    La Policía precisó que la sustancia narcótica fue encontrada oculta en la parte delantera del motor de una yipeta Nissan Murano. 

    • Las autoridades indicaron que las evidencias fortalecen las investigaciones en curso para determinar posibles vínculos con actividades de distribución de drogas.
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    A disposición de la justicia

    El vocero de la Dirección Regional Sur, sargento mayor Manuel Rubio, explicó durante una rueda de prensa que los operativos responden a las directrices del director regional, general Lic. Rigoberto de los Santos Guerrero, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y combatir el porte ilegal de armas y el microtráfico. 

    En los allanamientos participaron agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de la Unidad de Acción Rápida y del cuerpo preventivo de la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público.

    Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.