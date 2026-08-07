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Armas de fuego
Armas de fuego

Ocupan arsenal de 109 armas de fuego durante operativos en Barahona y otras provincias

Además de las armas de fuegos también se ocuparon sustancias narcóticas, balanzas, dinero en efectivo

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    Ocupan arsenal de 109 armas de fuego durante operativos en Barahona y otras provincias
    Parte de las armas de fuego y demás evidencias incautadas por la Policía Nacional durante los primeros seis meses de 2026. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA)

    La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional informó que durante los primeros seis meses de 2026 ha incautado 109 armas de fuego de diferentes marcas y calibres en las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

    Las intervenciones, realizadas desde el 21 de febrero hasta la fecha, también han permitido apresar a decenas de personas sorprendidas en flagrante delito y ocupar municiones, sustancias narcóticas, armas blancas, balanzas, dinero en efectivo y otros objetos vinculados a actividades ilícitas.

    • De las armas ocupadas, ocho son de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un importante golpe a la circulación ilegal de armas en la región Enriquillo.
    RELACIONADAS

    Llamado a la ciudadanía

    El vocero de la Dirección Regional Sur, segundo teniente Manuel Argenis Rubio, destacó que las acciones son desarrolladas conjuntamente con el Ministerio Público para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de sustancias controladas y otras manifestaciones delictivas.

    Rubio exhortó a la ciudadanía a continuar colaborando con las autoridades mediante denuncias oportunas, bajo garantía de confidencialidad, como parte de los esfuerzos para preservar la seguridad, el orden y la paz en las comunidades de la región.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.