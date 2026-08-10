Adolescente de 14 años es baleado durante trifulca en torneo de baloncesto en Invivienda

El adolescente resultó herido durante una confrontación registrada en un torneo de baloncesto en Villa Carmen ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Lo que debía ser una noche de baloncesto terminó en una violenta confrontación entre jugadores y fanáticos en un polideportivo de Villa Carmen, Invivienda, donde un adolescente de 14 años recibió un disparo y un hombre de 55 años sufrió múltiples heridas de arma blanca.

El incidente ocurrió la noche del viernes 7 de agosto mientras se disputaba un partido correspondiente a un torneo de baloncesto en la instalación deportiva.

El adolescente, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones legales, recibió un impacto de bala en el hombro derecho y tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que la institución investiga las circunstancias en que se produjo el hecho.

De acuerdo con las informaciones preliminares recopiladas por las autoridades, el adolescente se encontraba observando el partido junto a su padre cuando comenzó una confrontación entre jugadores y fanáticos.

Durante el altercado comenzaron a ser lanzadas botellas y, posteriormente, se escuchó un disparo que alcanzó al menor.

Hasta el momento, la Policía no ha informado quién realizó el disparo ni ha identificado públicamente a sospechosos relacionados con esa agresión.

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La violencia no se limitó al disparo.

En medio del mismo incidente resultó herido Carlos Alberto Rodríguez Cáceres, de 55 años, quien sufrió múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

Las autoridades tampoco han determinado públicamente quién o quiénes atacaron a Rodríguez Cáceres.

El hecho dejó así dos personas heridas mediante armas distintas en medio de una confrontación ocurrida durante una actividad deportiva: un adolescente alcanzado por un proyectil y un adulto atacado con un arma blanca.

Las pesquisas están a cargo de agentes de la División de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), quienes trabajan en la recopilación de testimonios y otras evidencias para reconstruir la secuencia de acontecimientos.

Los investigadores deberán determinar cómo comenzó la confrontación, quién introdujo o portaba el arma de fuego dentro del entorno del torneo, quién realizó el disparo y quiénes participaron en la agresión con arma blanca.

La Policía tampoco ha informado hasta ahora sobre personas detenidas a causa del incidente.

Tras el hecho, reportes de prensa señalaron que la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado) comunicó la suspensión indefinida del torneo, alegando la necesidad de preservar el orden y el adecuado desarrollo de las actividades deportivas.