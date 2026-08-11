Múltiples detonaciones fueron reportadas este martes en sectores próximos a la zona por donde se desplazaba el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, durante un recorrido por el municipio de Navarrete, en Santiago, en medio del segundo día de una huelga de 48 horas.

Las detonaciones se escucharon en las inmediaciones de la Zona Franca, donde el alto oficial supervisaba el despliegue de los agentes policiales durante la jornada de protesta.

Tras escucharse los disparos, unidades de la Policía Nacional y del Ejército de la República Dominicana (ERD) se movilizaron por la zona.

En un video grabado por Eddy Rivas y cedido a Diario Libre se escuchan las detonaciones mientras circula por el área la caravana en la que se desplazaba el director general de la Policía.

Versión policial

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, aseguró que los disparos no estuvieron dirigidos contra el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz ni contra los integrantes de su equipo de seguridad.

Pesqueira explicó que las detonaciones se produjeron en zonas distantes del lugar por donde se desplazaba la caravana del director policial.

Huelga en Navarrete

La huelga, convocada por 48 horas, se desarrolla en demanda de obras sociales y otras reivindicaciones para el municipio de Navarrete.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre personas heridas, detenidas o daños materiales relacionados directamente con las detonaciones.