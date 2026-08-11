Rescatan con vida a dos hombres que se encontraban inconscientes dentro de una cisterna

Agentes de la Policía Nacional realizan labores de investigación en la Escuela San Vicente de Paul, en Villa Francisca, donde dos hombres fueron rescatados con vida tras quedar inconscientes en el interior de una cisterna. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PN. )

Las autoridades informaron este martes sobre el rescate con vida de dos hombres que se encontraban inconscientes en el interior de una cisterna de la Escuela San Vicente de Paul, en Villa Francisca, tras inhalar pinturas y otras sustancias químicas.

Los hombres fueron identificados como Eddy Rafael Ciriaco Soto y Carlos Can, ambos de 25 años, quienes fueron trasladados por unidades del 9-1-1 a un centro hospitalario, donde reciben atención médica debido a su delicado estado de salud.

A través de una nota de prensa, la Policía Nacional indicó que el hecho se produjo la noche de ayer lunes en el centro educativo ubicado en la calle José Martí, próximo a la avenida 27 de Febrero.

Los agentes policiales que realizaban labores de investigación fueron alertados por la directora del plantel sobre la presencia de dos personas aparentemente sin vida dentro de la cisterna. Al acudir al lugar, los policías verificaron que los hombres aún presentaban signos vitales y activaron la respuesta de emergencia, solicitando la intervención de Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Asfixia e intoxicación

Debido a las condiciones de riesgo del espacio confinado, los bomberos desplegaron sus equipos y técnicas especializadas para ingresar a la cisterna y ejecutar el rescate.

Los equipos de emergencia lograron poner a salvo a ambos hombres, quienes posteriormente fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La evaluación preliminar establece que los afectados presentan asfixia e intoxicación por inhalación de sustancias químicas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos realizaban trabajos de remodelación en la cisterna desde aproximadamente las 4:00 de la tarde.

Las circunstancias en que ocurrió el incidente permanecen bajo investigación.