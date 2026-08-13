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Darlin Martínez Ulloa
Darlin Martínez Ulloa

Identifican a hombre buscado por muerte de joven tras incidente en centro de diversión de Santiago

Se trata de Darlin Martínez Ulloa, alias "Darlyn Zaza" y/o "Darlyn", contra quien fue emitida una orden de arresto

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Identifican a hombre buscado por muerte de joven tras incidente en centro de diversión de Santiago
El vehículo que habría sido utilizado para arrollar a la víctima (ANEUDY TAVÁREZ)

La Policía Nacional identificó y activó la búsqueda de un hombre señalado como presunto responsable de la muerte de una joven, quien habría sido atropellada de manera intencional luego de sostener una discusión con el sospechoso en el área de estacionamiento de un centro de diversión de Santiago.

Se trata de Darlin Martínez Ulloa, alias "Darlyn Zaza" y/o "Darlyn", contra quien pesa la orden de arresto número 2026-AJ0068652.

Martínez Ulloa es señalado como presunto responsable de la muerte de Carolay Taveras Morel, de 25 años, ocurrida durante la madrugada del pasado 9 de agosto, tras una riña registrada en el estacionamiento de Lovera Bar.

De acuerdo con los avances preliminares de la investigación, Taveras Morel habría sido impactada, junto a otro joven, por un vehículo que alegadamente era conducido por Martínez Ulloa, luego de que sostuvieran una discusión en el parqueo del establecimiento.

Los jóvenes fueron trasladados a un centro de salud, donde posteriormente falleció la dama a consecuencia de un trauma cerrado de abdomen, provocado por el impacto.

Ocupan vehículo vinculado al caso

  • Como parte de las investigaciones, agentes policiales se trasladaron hasta un taller ubicado en el distrito municipal Santiago Oeste, donde localizaron y ocuparon una Honda CR-V, gris, año 2017, presuntamente vinculada al hecho.

Según las autoridades, las labores de investigación y el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron establecer que el vehículo fue llevado al referido taller horas después del incidente.

Llamado a entregarse

La Policía Nacional exhortó a Darlin Martínez Ulloa a entregarse por las vías correspondientes.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.