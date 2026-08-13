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Matan a tiros a un hombre de 75 años durante supuesto atraco en Cotuí

La víctima fue identificada como Jesús María Vargas

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Matan a tiros a un hombre de 75 años durante supuesto atraco en Cotuí
La víctima fue identificada por las autoridades como Jesús María Vargas. El incidente quedó captado en un video de una camara de seguridad que circula en redes sociales. (IMAGEN QUE CAPTURA A UNO DE LOS ATACANTES.)

Un hombre de 75 años murió durante un supuesto atraco ocurrido la noche de ayer miércoles en el sector Vista del Valle, de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jesús María Vargas.

El incidente quedó captado en un video de una camara de seguridad que circula en redes sociales. En la fílmica se observa el momento en que se produce el crimen.

RELACIONADAS

Reacciones familiares

Familiares de Vargas pidieron a las autoridades profundizar las investigaciones y localizar a los responsables del hecho.

Manifestaron su esperanza de que los investigadores puedan esclarecer lo ocurrido y apresar a los responsables.

Hasta el momento, no han informado si los agresores sustrajeron alguna pertenencia de la víctima.

Las autoridades no han informado tampoco si hay personas detenidas o identificadas como sospechosas de participar en el hecho.

El cadáver de Jesús María Vargas fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia correspondiente.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.