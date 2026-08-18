10 mil galones de combustible y un incendio: así ocurrió el accidente que dejó dos muertos

Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajan en sofocar el incendio provocado por el derrame de combustible en la avenida George Washington. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El choque de un camión tanquero, cargado con alrededor de 10,000 galones de combustible, contra varios vehículos la mañana de ayer lunes en la avenida George Washington provocó un incendio que, en pocos instantes, cubrió la vía de llamas y dejó una densa humareda que se observaba desde diversos puntos de la ciudad.

En el accidente estuvieron involucrados el tanquero, un carro, una yipeta y una motocicleta. Dos personas murieron en el hecho, ocurrido próximo al restaurante Adrián Tropical.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, identificó a las víctimas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53. De acuerdo con la información suministrada a Diario Libre por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.

Palmas secas y restos de vehículos calcinados

Horas después del accidente, el pavimento, las aceras y las palmas secas de los alrededores aún mostraban las marcas del fuego. En la zona permanecían restos calcinados de los vehículos y un fuerte olor a combustible.

El líquido se extendió por la vía y las llamas alcanzaron varios de los vehículos, lo que obligó a quienes estaban en los alrededores a alejarse.

Entre quienes lograron escapar estuvo Damián Modesto, víctima del accidente y quien había salido de su casa, en el municipio de Haina, provincia de San Cristóbal, alrededor de las 6:49 de la mañana. Viajaba solo en su Hyundai Accent cuando el tanquero lo impactó.

"Fue algo bastante rápido, me impacta y gracias a Dios que tenía mi cinturón puesto, por eso es muy importante tener el cinturón. Solamente me hice ese rasguño", relató.

"Lo único que yo pensé fue en salir"

Desde el interior de su vehículo, Damián vio cómo el combustible comenzaba a esparcirse por la vía y el fuego avanzaba.

No se detuvo a pensar en sus pertenencias ni en el automóvil. Su prioridad fue salir antes de que las llamas lo alcanzaran.

"Lo único que yo pensé fue en salir del vehículo porque la gasolina se empezó a regar desde que impactó, se incendió. Los vehículos que venían en el sentido contrario también quedaron atrapados", expresó.

Una vez fuera, intentó ayudar al conductor del camión, pero aseguró que el incendio avanzó demasiado rápido.

"Después intentamos sacar al chofer del camión, pero ya el incendio había cubierto el carro, otros vehículos que también tenían el motor. No nos dio tiempo de sacar a nadie más", narró.

Damián apenas sufrió un rasguño en el brazo, una lesión que atribuye al uso del cinturón de seguridad. Su automóvil, sin embargo, quedó completamente destruido.

Tenía el Hyundai Accent desde hacía aproximadamente dos años. En su interior quedaron calcinados su celular y otras pertenencias.

"Mi vehículo se perdió totalmente, porque se quemó en menos de 40 segundos", afirmó.

Después de escapar, Damián aseguró que solo pensaba en cómo llegaría a su lugar de trabajo. Sin embargo, le indicaron que permaneciera en el lugar a la espera de que las autoridades realizaran el levantamiento y los demás procedimientos. Esta semana, además, contraerá matrimonio.

Al recordar el accidente, Damián habla del automóvil que perdió, pero también de lo que pudo haber ocurrido si esa mañana hubiera viajado acompañado.

"Gracias a Dios. Que si ando con alguien, créanme que lo hubiese sacado, aunque me hubiese quemado", expresó.

El viraje fue inmediato

Kelvin Ramírez, un pescador que se encontraba en el Malecón antes de las 7:00 de la mañana, relató que escuchó el choque y que, segundos después, vio al tanquero volcarse y producirse una explosión.

"Yo estaba ahí, como pueden ver, en el mar, pescando. El del carrito (Hyundai Accent) venía delante de la patana, el de la patana lo embistió y el del carrito se arrimó a la acera, ya chocado", dijo.

Según su testimonio, tras la colisión el tanquero se desplazó hacia la derecha.

"Inmediatamente pasó la colisión, el tanquero se viró hacia la derecha y ahí fue la explosión de inmediato", expresó.

Ramírez indicó que no pudo determinar si el camión circulaba a alta velocidad ni observar si alguno de los conductores cometió una imprudencia, porque inicialmente solo escuchó el impacto.

El tanquero

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó que una de las víctimas fue localizada dentro de uno de los vehículos y la otra junto al camión. Los cuerpos, calcinados por el fuego, fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los bomberos recibieron el reporte del accidente a las 6:58 de la mañana. Para sofocar las llamas acudieron 12 unidades y unos 80 bomberos.

Frómeta explicó que el tanquero transportaba aproximadamente 10,000 galones de combustible, que se derramaron tras el impacto y posteriormente se incendiaron. Debido a que se trataba de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras áreas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90611-am-9548096f.jpeg Los restos de los vehículos quedaron esparcidos en la vía tras el incendio. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

¿Qué pasó con el mecanismo de seguridad?

Una de las interrogantes que deja el accidente es si los mecanismos de seguridad del tanquero funcionaron correctamente tras el impacto y qué ocurrió para que los aproximadamente 10,000 galones de combustible que transportaba se derramaran y luego se incendiaran.

Sobre este punto, el general José Luis Frómeta Herasme explicó que esa evaluación no corresponde al Cuerpo de Bomberos.

"No, eso no nos corresponde a nosotros, eso es Digesett que se encarga de la investigación de los accidentes y todo eso. Nosotros trabajamos en la extinción y la recuperación de los cuerpos", explicó.

Frómeta indicó que, al llegar a la escena, los bomberos encontraron los vehículos incendiados y concentraron sus labores en sofocar las llamas y recuperar los cuerpos. Señaló que pudieron constatar que el tanquero se volcó durante el accidente, pero que no cuentan con información técnica sobre sus mecanismos de seguridad.

Al ser cuestionado sobre el procedimiento utilizado para controlar el fuego, explicó que, por tratarse de un incendio relacionado con combustible, los bomberos utilizaron espuma en lugar de agua como principal método de extinción.

Señaló que este tipo de incendio corresponde a los llamados fuegos clase B, relacionados con materiales inflamables como gasolina, gasoil y otros derivados del petróleo.

De su lado, el vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Rafael Tejeda Baldera, indicó que las preguntas relacionadas con los mecanismos de seguridad del vehículo son de carácter técnico y deben ser abordadas por los organismos correspondientes, como el Cuerpo de Bomberos.

"Es que son preguntas técnicas de seguridad de un vehículo que debe cumplir con normas reguladas por los organismos de seguridad de riesgos. Nosotros somos tránsito. En sentido general es muy pronto para establecer causas", respondió.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente si los mecanismos de seguridad del tanquero funcionaron correctamente o si presentaron alguna falla durante el accidente. Las autoridades tampoco han determinado la causa del choque.

Prohibición de circulación

El 30 de enero de 2025 se dispuso la prohibición de la circulación de vehículos de carga de dos ejes o más en el Malecón de Santo Domingo, en el tramo comprendido desde el puerto de Santo Domingo hasta el distribuidor de la avenida Luperón.

La restricción abarca toda la avenida George Washington (Malecón de Santo Domingo) y la Autopista 30 de Mayo (Paseo Marítimo), en el tramo comprendido desde el puerto de Santo Domingo hasta el distribuidor de la avenida Luperón.

Los camiones que se dirijan al puerto de Santo Domingo, se ha establecido como ruta obligatoria la avenida John F. Kennedy – avenida Francisco del Rosario Sánchez, conforme a las disposiciones de la Zona de Acceso Restringido (ZAR) del Distrito Nacional.

La medida dispuso que solo los vehículos pesados con permiso podían circular durante la prohibición.

Otros tanqueros involucrados en emergencias

El accidente de este lunes se suma a otros hechos recientes en los que camiones destinados al transporte de combustible han quedado envueltos en incendios o han provocado emergencias de gran magnitud.

El pasado 4 de agosto, en el sector Monte Adentro, provincia de San Cristóbal, otro camión tanquero explotó y dejó tres personas muertas: Alexis Ramos, propietario de una ferretería y un negocio de soldaduras; el conductor del camión, José de la Rosa; y el adolescente Louis Woodruch, conocido como "Mayson".

En septiembre de 2025, un tanquero cargado de combustible también se incendió en la Circunvalación Santo Domingo, en el tramo de Mal Nombre, Santo Domingo Norte.

Según el reporte de entonces, el camión chocó primero con un carro y luego impactó las barandas de la autopista. El fuego consumió completamente el vehículo y cuatro personas resultaron con lesiones leves.

En la respuesta participaron cinco unidades de bomberos, además de agentes de la Digesett, la Policía Nacional y una ambulancia.