Trompada provoca caída y muerte de un hombre en Espaillat

Imagen de Jeury Díaz González mientras se encontraba con vida. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA FAMILIA )

Un hombre murió luego de caer al suelo y golpearse la cabeza tras recibir una trompada durante una discusión con un primo hermano, en un hecho ocurrido en el sector Los Robles, del distrito municipal Juan López, en la provincia Espaillat.

La víctima fue identificada por las autoridades como Jeury Díaz González.

El presunto agresor es Argenis González, primo del fallecido.

Conflicto entre primos

De acuerdo con los datos obtenidos, el conflicto comenzó con un intercambio verbal que posteriormente escaló a una agresión física.

En medio del altercado, Argenis habría propinado una trompada a Jeury, provocando que este perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Durante la caída, Díaz González sufrió un fuerte golpe en la cabeza que posteriormente le ocasionó la muerte.

Detención del agresor

Tras el incidente, Argenis González fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

El hecho ha causado consternación entre los residentes del sector Los Robles, donde ambos eran conocidos.

Mientras que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del incidente para establecer las responsabilidades correspondientes.