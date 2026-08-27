Los hechos delictivos y la preocupación por la inseguridad también alcanzan a sectores como Evaristo Morales, en el Distrito Nacional, donde algunos comerciantes aseguran que han tenido que tomar precauciones para evitar ser víctimas de robos.

Efraín Guerrero tiene 25 años trabajando en el Autoservicio Yanil, en la calle Francisco Prats Ramírez, y asegura que en los últimos tiempos ha notado una menor presencia de agentes policiales, especialmente durante la noche.

"Últimamente la seguridad está un poco lenta", dice Guerrero, quien recuerda que anteriormente era más frecuente ver motores y camionetas de la Policía recorriendo las calles.

"De las 8:00 de la noche a las 11:00 de la noche está lento, lento, lento el patrullaje por aquí, por lo menos en esta calle", relata.

A partir de las 10:45 de la noche, Guerrero comienza a guardar las sillas, mesas y demás objetos que mantiene afuera del colmado. A esa hora, las personas que acostumbran reunirse a jugar dominó se van marchado y la calle comienza a quedarse sola, termina de recoger y cierra el negocio.

"La medida que uno ha tomado cuando pasan esos casos, es la de uno recoger y cerrar más temprano para no quedarse solo", expresó.

Los motores, una preocupación

Considera que la vigilancia debería reforzarse, especialmente la motorizada. A su juicio, la menor presencia policial ha permitido que antisociales que se desplazan en motocicletas vuelvan a rondar por el sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-103307-am-0b32114e.jpeg Efraín Guerrero, comerciante del sector Evaristo Morales, cuenta las medidas que ha tomado ante la preocupación por la seguridad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El comerciante aseguró que recientemente ha escuchado de otros casos de personas que habrían sido asaltadas después de las 9:00 de la noche, como el asalto contra una mujer en la misma calle Francisco Prats Ramírez, próximo a la parroquia El Buen Pastor.

Según indicó, el antisocial era un hombre que se desplazaba solo en una motocicleta y llevaba un cuchillo.

"Deben de intensificar un poco más la vigilancia motorizada, por lo menos que los tigres vean que los policías están en la calle. Cuando los tigres no ven los policías ahí es que ellos aprovechan", afirma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-103305-am-746b4f10.jpeg Una de las calles de Evaristo Morales, donde comerciantes y residentes tienen distintas percepciones sobre la seguridad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Un robo a plena tarde

César Barra, quien se dedica al lavado de vehículos a domicilio y trabaja a pocos metros de la parroquia El Buen Pastor, fue víctima del robo de su celular marca Samsung.

El pasado martes, había colocado el aparato encima de una planta y alrededor de las 6:00 de la tarde un hombre que se desplazaba en una motocicleta se detuvo, tomó el teléfono y huyó del lugar.

"Hay una inseguridad en los últimos días muy fuerte. Es tan fuerte que el teléfono mío estaba ahí, el motorista se paró y de ahí se lo llevó", comentó.

Para Barra, la situación de seguridad es una realidad que afecta al país. Considera que los delincuentes suelen aprovechar los descuidos de las personas y cualquier objeto que quede expuesto para cometer robos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-103303-am-bbcf2d6f.jpeg César Barra, quien trabaja en el lavado de vehículos a domicilio y fue víctima de un robo ocurrido esta semana (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-112548-am-fcc92125.jpeg El lugar donde Barra dejó su teléfono Samsung antes del robo ocurrido el pasado martes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-112545-am-0545bec4.jpeg César Barra muestra el lugar donde trabaja, a pocos metros de la parroquia El Buen Pastor. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

"La seguridad de nuestro país porque no vamos a decir el sector, es el país, es un poco difícil porque la donde lleva cuatro patas la policía. El ladrón es un tipo experto, es un oportunista, él agarra y ve una cosa mal puesta ahí, él pasa, la vio y la dejaste ahí, de allá para acá viene y carga con ella", expresó.

Una zona también considerada segura

Samuel, un joven residente del sector que transitaba por la zona, consideró que Evaristo Morales es un lugar seguro. Sin embargo, señaló que la presencia de agentes policiales se concentra principalmente en los alrededores de la iglesia El Buen Pastor.

"Después de ahí no se ve patrullaje", afirmó.

En la calle Luis F. Thomén, esquina Padre Emiliano Tardif, otro comerciante calificó la seguridad como "pésima" y pidió mayor vigilancia, al señalar que se trata de un área comercial cercana a un banco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-103305-am-1-cb790276.jpeg Un residente en el sector Evaristo Morales, camina por una de las calles que considera segura. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Asalto a Holi Matos

El pasado lunes, el embajador del servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex), Francisco Javier Matos Pujols, informó sobre un asalto que afectó a su familia en el sector Evaristo Morales, en el Distrito Nacional.

Un hombre que se desplazaba en una motocicleta despojó de su cartera a la esposa del diplomático. Al ser enfrentado, el agresor sacó un arma blanca y posteriormente huyó del lugar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Ayer miércoles, la Policía Nacional informó que se entregó Edgar Argenis Ramírez Álvarez, alias "Gafita", de 31 años, señalado como el responsable del intento de asalto.

Las autoridades también indicaron contra el detenido existen otras denuncias por asaltos y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.