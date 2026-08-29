Matan a tiros a un adolescente en sector de Santiago

Un adolescente haitiano de 17 años fue ultimado a tiros la tarde de ayer, viernes 28 de agosto del 2026, en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un adolescente haitiano de 17 años, identificado como Fadlin Charles, fue ultimado a tiros la tarde de ayer, viernes, mientras se desplazaba en una motocicleta por el sector Los Salados, en la provincia Santiago.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la Policía Nacional, Charles transitaba por las inmediaciones de la calle 0 cuando fue atacado a tiros, resultando mortalmente herido.

El joven falleció como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos. Su cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los procedimientos correspondientes.

¿Quiénes cometieron el homicidio?

Tras el hecho, agentes de los organismos investigativos de la Policía Nacional iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Como parte de las pesquisas, las autoridades analizan imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, además de realizar entrevistas y otras diligencias investigativas.

Investigan posible conflicto entre grupos

La Policía informó que, de manera preliminar, el homicidio podría estar relacionado con conflictos personales y disputas entre las pandillas conocidas como "Los Trinitarios" y "Mawi".

La institución precisó que esta constituye una hipótesis en proceso de investigación, por lo que todavía se realizan diligencias para establecer con precisión el móvil y las responsabilidades relacionadas con el crimen.

La Policía Nacional trabaja en coordinación con el Ministerio Público y señaló que ofrecerá mayores detalles cuando avance la investigación.