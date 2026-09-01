Miembros de una patrulla mixta de la Policía Nacional y del Ejército de la República Dominicana fueron desarmados por varios hombres encapuchados durante un alegado asalto a una familia en una vivienda ubicada en el sector La Noriega, en la zona sur de Santiago.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

De acuerdo con las imágenes y la información preliminar sobre el caso, los miembros de una patrulla acudieron a la residencia luego de recibir una alerta sobre el supuesto atraco. Los uniformados se desplazaban en una motocicleta.

Intervención policial

Cuando los miembros de los organismos castrenses se acercaron al lugar y, al percatarse de que se trataba de un asalto, intentaron intervenir. Sin embargo, los individuos los encañonaron con armas largas y procedieron a despojarlos de sus armas de reglamento.

Los hombres también les habrían substraído otras pertenencias antes de emprender la huida.

Huida de los atracadores

Las imágenes muestran cómo al menos dos de los presuntos delincuentes escaparon del lugar a bordo de la motocicleta de los agentes, mientras los policías permanecieron en el lugar.

Hasta el momento, no se ha informado qué pertenencias fueron substraídas a la familia.

Desde la Policía Nacional y del Ejército no se han referido al asalto hasta la mañana de este martes.