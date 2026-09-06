Disputa entre hermanos deja un muerto y un detenido en Bonao

El cuerpo de Máximo Minaya Sánchez, de 45 años, fallecido durante la riña, fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Una disputa entre dos hermanos terminó en tragedia la madrugada de este domingo en el sector Peñalo, en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel donde uno de ellos murió y el otro fue detenido por las autoridades.

El fallecido fue identificado como Máximo Minaya Sánchez, de 45 años, quien sufrió una fractura en el cráneo, varias laceraciones y una herida de arma blanca en la pierna izquierda, lesiones que le provocaron la muerte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el enfrentamiento se produjo luego de una discusión entre los hermanos que, de manera preliminar, estaría relacionada con la desaparición de un ticket de lotería.

Por el caso fue detenido Benancio Esteban Minaya Sánchez, de 44 años, hermano de la víctima, quien habría intentado alejarse del lugar tras el incidente. Agentes de Investigaciones y de la Policía Preventiva participaron en su localización y posterior arresto.

Analizan evidencias

Durante el proceso investigativo, la Policía informó que encontró un machete a aproximadamente un kilómetro del sitio donde fue localizado el cadáver. El arma es analizada como parte de las evidencias que podrían estar relacionadas con el hecho.

El cuerpo de Máximo Minaya Sánchez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para los estudios correspondientes.

El detenido quedó bajo control del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias en que ocurrió la confrontación y la responsabilidad penal que pudiera derivarse del caso.