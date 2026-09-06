Operativos de la DNCD resultan en 71 arrestos y miles de gramos de drogas incautadas
En el Distrito Nacional, ocho allanamientos en Villa Consuelo, La Yaguita, 30 de Mayo, Zona Universitaria, Los Pinos de Guachupita, Ciudad Nueva y Villas Agrícolas dejaron más de 3,500 gramos de cocaína y marihuana fuera de las calles
Según un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), agentes de esa institución, apoyados por la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron a 71 personas e incautaron 26,499 gramos de cocaína, marihuana y crack durante una serie de operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia.
En el Distrito Nacional se ejecutaron ocho allanamientos en sectores como Villa Consuelo, La Yaguita, 30 de Mayo, Zona Universitaria, Los Pinos de Guachupita, Ciudad Nueva y Villas Agrícolas.
Fueron detenidas ocho personas y se incautaron 3,080.9 gramos de presunta cocaína y 458.4 gramos de presunta marihuana, además de RD$28,850.00 en efectivo, ocho celulares, una balanza y una trituradora.
Operativos en Peravia
- En Peravia, 72 operativos estratégicos resultaron en 14 arrestos y el decomiso de 3,333.1 gramos de presunta cocaína, 133.2 gramos de presunta marihuana y 4.0 gramos de presunto crack, junto a RD$5,200.00 en efectivo y otros efectos
- En San Cristóbal, dos allanamientos y 70 operativos arrojaron 12 arrestados y la incautación de 3,692.3 gramos de presunta cocaína, 248 gramos de presunta marihuana y 17.2 gramos de presunto crack.
- Todos los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público.