Operativos de la DNCD resultan en 71 arrestos y miles de gramos de drogas incautadas

Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas durante el decomiso de cocaína, marihuana y crack en uno de los 13 allanamientos ejecutados en el marco de la ofensiva contra el microtráfico. ( SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS )

Según un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), agentes de esa institución, apoyados por la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron a 71 personas e incautaron 26,499 gramos de cocaína, marihuana y crack durante una serie de operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia.

En el Distrito Nacional se ejecutaron ocho allanamientos en sectores como Villa Consuelo, La Yaguita, 30 de Mayo, Zona Universitaria, Los Pinos de Guachupita, Ciudad Nueva y Villas Agrícolas.

Fueron detenidas ocho personas y se incautaron 3,080.9 gramos de presunta cocaína y 458.4 gramos de presunta marihuana, además de RD$28,850.00 en efectivo, ocho celulares, una balanza y una trituradora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/whatsapp-image-2026-09-06-at-101308-am-69146537.jpeg Parte de las armas incautadas durante los operativos desplegados este fin de semana por la DNCD y la Policía Nacional en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia. (SUMINISTRADA POR LA DNCD)

Operativos en Peravia

En Peravia , 72 operativos estratégicos resultaron en 14 arrestos y el decomiso de 3,333.1 gramos de presunta cocaína , 133.2 gramos de presunta marihuana y 4.0 gramos de presunto crack , junto a RD$5,200.00 en efectivo y otros efectos

, 72 operativos estratégicos resultaron en 14 arrestos y el de 3,333.1 gramos de presunta , 133.2 gramos de presunta y 4.0 gramos de presunto , junto a RD$5,200.00 en efectivo y otros En San Cristóbal , dos allanamientos y 70 operativos arrojaron 12 arrestados y la incautación de 3,692.3 gramos de presunta cocaína , 248 gramos de presunta marihuana y 17.2 gramos de presunto crack .

, dos allanamientos y 70 operativos arrojaron 12 y la incautación de 3,692.3 gramos de presunta , 248 gramos de presunta y 17.2 gramos de presunto . Todos los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público.