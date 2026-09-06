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Operativos de la DNCD resultan en 71 arrestos y miles de gramos de drogas incautadas

En el Distrito Nacional, ocho allanamientos en Villa Consuelo, La Yaguita, 30 de Mayo, Zona Universitaria, Los Pinos de Guachupita, Ciudad Nueva y Villas Agrícolas dejaron más de 3,500 gramos de cocaína y marihuana fuera de las calles

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    Operativos de la DNCD resultan en 71 arrestos y miles de gramos de drogas incautadas
    Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas durante el decomiso de cocaína, marihuana y crack en uno de los 13 allanamientos ejecutados en el marco de la ofensiva contra el microtráfico. (SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS)

    Según un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), agentes de esa institución, apoyados por la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron a 71 personas e incautaron 26,499 gramos de cocaína, marihuana y crack durante una serie de operativos y allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia.

    En el Distrito Nacional se ejecutaron ocho allanamientos en sectores como Villa Consuelo, La Yaguita, 30 de Mayo, Zona Universitaria, Los Pinos de Guachupita, Ciudad Nueva y Villas Agrícolas.

    Fueron detenidas ocho personas y se incautaron 3,080.9 gramos de presunta cocaína y 458.4 gramos de presunta marihuana, además de RD$28,850.00 en efectivo, ocho celulares, una balanza y una trituradora.

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    Infografía
    Parte de las armas incautadas durante los operativos desplegados este fin de semana por la DNCD y la Policía Nacional en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia. (SUMINISTRADA POR LA DNCD)

    RELACIONADAS

    Operativos en Peravia

    • En Peravia, 72 operativos estratégicos resultaron en 14 arrestos y el decomiso de 3,333.1 gramos de presunta cocaína, 133.2 gramos de presunta marihuana y 4.0 gramos de presunto crack, junto a RD$5,200.00 en efectivo y otros efectos
    • En San Cristóbal, dos allanamientos y 70 operativos arrojaron 12 arrestados y la incautación de 3,692.3 gramos de presunta cocaína, 248 gramos de presunta marihuana y 17.2 gramos de presunto crack.
    • Todos los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
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