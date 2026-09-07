Raso de la Policía mata a perdigonazos a compañero en un destacamento en Hato Mayor

Las autoridades informaron que un raso de la Policía Nacional falleció este lunes tras resultar herido por perdigones, presuntamente durante el cambio de turno en un destacamento ubicado en el paraje San Rafael, municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. La agresión fue cometida por un raso que estaba junto a él, de acuerdo a la uniformada.

La víctima fue identificada como el raso Ángel Manuel Castro Santana, quien, conforme al informe preliminar, sufrió heridas de perdigones en el rostro, por una escopeta calibre 12 supuestamente ocasionadas por el también raso Sergio Moreno Fabián.

Según una nota de prensa de la institución del orden, Castro Santana falleció en el lugar del hecho.

La Policía informó que Moreno Fabián se encontraba en el destacamento al momento del incidente y es señalado como el presunto autor del disparo.

Acciones de la Policía

La institución indicó que el caso permanece bajo investigación. Al momento de su detención, a Moreno Fabián le fueron ocupadas su arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros, así como la escopeta calibre 12 asignada para el servicio policial.

El detenido fue trasladado al destacamento de la Policía Nacional en Hato Mayor, donde permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Investigadores de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, realizan las diligencias y levantamientos correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.