Intentaron asaltar una remesadora y terminaron ultimados por la Policía en Azua

Evidencias ocupadas por las autoridades. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Lo que habría sido un asalto a una sucursal de una empresa de envío de remesas terminó con tres presuntos asaltantes muertos, uno apresado y otro prófugo, luego de una persecución y dos presuntos enfrentamientos a tiros con agentes de la Policía Nacional en distintos puntos de Azua.

Según el informe preliminar de las autoridades, cinco hombres llegaron a la remesadora, ubicada en el kilómetro 11 de Sabana Yegua, a bordo de una yipeta Honda CR-V blanca. Vestían de negro, estaban encapuchados, llevaban chalecos antibalas y portaban varias armas de fuego, entre ellas un fusil.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a uno de los individuos golpeando violentamente con una pata de cabra el cristal que protegía el área donde se encontraba la cajera de la empresa Caribe Express, mientras sus acompañantes sometían al vigilante de seguridad.

El empleado, identificado como Aquino, habría sido derribado y golpeado para obligarlo a abrir la puerta de seguridad. Sin embargo, los hombres no consiguieron penetrar en el área donde pretendían cometer el asalto ni lograron llevarse dinero de la remesadora.

Antes de emprender la huida, presuntamente despojaron al vigilante de su arma de fuego y de su cartera.

La alerta activó una persecución encabezada por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y agentes preventivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-155249-44954508.jpeg Arma ocupada por las autoridades. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA.)

Parte del grupo fue localizada en las proximidades del puente de Estebanía, donde, conforme a la versión policial, se produjo un primer intercambio de disparos que dejó a un presunto delincuente muerto y a otro detenido.

Pero la persecución no terminó ahí.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-155249-1-a58648fd.jpeg Vehiculo ocupado por las autoridades (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA.)

Otros integrantes fueron ubicados posteriormente en Palmar de Ocoa, todavía a bordo de una Honda CR-V. La Policía asegura que nuevamente enfrentaron a tiros a los agentes. Dos hombres resultaron heridos y posteriormente fallecieron mientras recibían atenciones médicas.

El saldo final de la frustrada acción fue de tres presuntos integrantes de la banda muertos, uno apresado y un quinto hombre prófugo, quien es perseguido por las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-155249-2-737c13b5.jpeg Vehiculo ocupado por las autoridades. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA.)

Durante las intervenciones, la Policía reportó la ocupación de un fusil, tres pistolas, 85 cápsulas calibre 9 milímetros, dos chalecos antibalas, dos pasamontañas, cinco abrigos con capucha, cargadores para armas de fuego, cinco teléfonos celulares y dos yipetas Honda CR-V, entre otras evidencias.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer todos los detalles del caso y dar con el paradero del hombre que habría logrado escapar del cerco policial.

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