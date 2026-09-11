Un fusil, tres pistolas, dos chalecos antibalas, municiones, pasamontañas y dos yipetas forman parte de las evidencias ocupadas por la Policía Nacional durante la persecución de los hombres que intentaron asaltar una sucursal de una empresa de remesas en el kilómetro 11 del municipio Sabana Yegua, Azua.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, informó que durante el operativo también fueron ocupados cinco abrigos, cinco teléfonos celulares, dos cargadores de 30 cartuchos cada uno, cuatro cargadores calibre 9 milímetros y 85 cápsulas de ese mismo calibre.

A la lista se suman 20 abrazaderas de plásticos o "tairra" y otras evidencias que, según la institución, serán incorporadas a la investigación del caso.

El intento de asalto

El intento de asalto ocurrió cuando varios hombres trataron de penetrar a la sucursal, pero no lograron acceder al área donde se encontraba el dinero. Antes de huir, despojaron al vigilante de su arma de fuego.

Tras recibir la alerta, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), unidades preventivas y equipos especiales iniciaron una persecución que se extendió por distintos puntos de Azua.

En las proximidades del puente de Estebanía se produjo un primer enfrentamiento, donde uno de los presuntos asaltantes resultó herido y posteriormente murió. En el lugar también fue apresado otro de los integrantes del grupo.

Posteriormente, en una zona boscosa de Palmar de Ocoa, se registró otro enfrentamiento en el que dos presuntos delincuentes resultaron heridos y luego fallecieron.

Pesqueira indicó que uno de los presuntos involucrados continúa prófugo y es buscado por las autoridades.

La Policía informó que las evidencias ocupadas serán utilizadas como parte del proceso investigativo y judicial contra el detenido.