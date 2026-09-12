Incendio destruye cuatro viviendas en Villa Esperanza Santiago

Cuatro viviendas resultaron afectadas en su totalidad durante un incendio detrás del Politécnico Esperanza, en el sector Villa Esperanza, en Santiago. ( CEDIDA POR CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO )

Cuatro viviendas resultaron afectadas en su totalidad durante un incendio registrado la noche del viernes detrás del Politécnico Esperanza, en el sector Villa Esperanza, en Santiago, donde los bomberos trabajaron durante más de cuatro horas para controlar el siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que para enfrentar la emergencia fue necesario desplegar un camión bomba y tres camiones cisterna, debido a la magnitud del fuego y al riesgo de propagación generado por la acumulación de desechos en una parte de la cañada cercana.

Las unidades de emergencia encontraron dificultades para llegar hasta el lugar debido a lo estrecho de las calles y a la presencia de vehículos estacionados que obstaculizaban el acceso.

Ante esas dificultades, comunitarios de la zona colaboraron con el personal de los bomberos para facilitar la entrada de los vehículos y permitir el avance de las labores de extinción.

Respuesta el incendio

En las operaciones también participaron miembros del personal voluntario del Cuerpo de Bomberos, quienes se sumaron a los trabajos para controlar el incendio.

La respuesta fue coordinada a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con la participación de la Policía Nacional, la Unidad de Salud de la DAEH, la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La operación estuvo liderada por el comandante de la primera unidad en llegar al lugar, segundo teniente José Manuel Reyes, bajo la supervisión del coronel Félix Torres y el teniente coronel Juan Bautista.

El Cuerpo de Bomberos no informó sobre personas afectadas ni estableció en su reporte la causa que habría provocado el incendio.