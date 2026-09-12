Policía captura prófugo acusado de violar y embarazar a dos hermanas

Jean Carlos Encarnación acusado de agredir sexualmente y embarazar a dos hermanas menores de edad, de 14 y 16 años. ( SUMINISTRADA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional capturó a Jean Carlos Encarnación, quien era activamente buscado mediante una orden judicial bajo la acusación de agredir sexualmente y embarazar a dos hermanas menores de edad, de 14 y 16 años, hechos ocurridos en 2025.

El detenido fue localizado este sábado 12 de septiembre, en La Caleta, Boca Chica, mediante labores de vigilancia y seguimiento realizadas por agentes de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos y personal de la la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

Víctimas dieron a luz

Las víctimas, quienes ya dieron a luz, habían presentado las respectivas denuncias que dieron origen al proceso judicial contra el ahora detenido, según indicó la uniformada en una nota de prensa.

Encarnación era requerido mediante la orden de arresto No. 973-2025-EMES-11325, por presunta violación de los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03 y 331 del Código Penal Dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-70611-pm-a82a0bf4.jpeg Momento en que los agentes policiales presentan al acusado ante la prensa. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-70612-pm-e564a873.jpeg (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) ‹ >

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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