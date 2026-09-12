Una estructura delictiva integrada por dos mujeres y un hombre de nacionalidad colombiana habría utilizado la seducción como método para acercarse a sus víctimas, suministrarles una sustancia sedante en sus bebidas y, cuando quedaban bajo sus efectos, despojarlas de dinero, prendas, celulares y otros objetos de valor.

La modalidad, conocida popularmente como "Las Dormilonas", quedó al descubierto durante una investigación de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), que culminó con el apresamiento de las tres personas en el municipio Santo Domingo Este.

Los detenidos son Natali Valeria Castillo González, Laura Valentina Villegas Villafaña y Diego Armando González, quienes fueron capturados durante la ejecución de una orden judicial de allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol.

Modus operandi

Según las investigaciones, los involucrados primero contactaban y seducían a los hombres que serían sus víctimas. Posteriormente, les suministraban una sustancia química en sus bebidas, provocándoles un estado de sedación que aprovechaban para sustraer sus pertenencias.

El botín incluía dinero en efectivo, prendas de valor, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares y otros artículos personales.

Lo que encontraron durante el allanamiento

Durante el operativo, los investigadores recuperaron numerosos objetos que habrían sido sustraídos a víctimas que previamente habían presentado denuncias.

Entre las evidencias ocupadas figuran celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, prendas de oro y artículos de reconocidas marcas.

También fueron encontrados RD$197,000 en efectivo, además de dinero en dólares canadienses y pesos colombianos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-110438-am-1-7fe90c5f.jpeg Fotografía difundida por la Policía Nacional de las pertenencias que habrían incautado a los colombianos apresados. (FUENTE EXTERNA)

Los agentes ocuparon, además, una sustancia química que será analizada por técnicos de la Policía Científica para determinar su composición y establecer si guarda relación con los hechos investigados.

A Diego Armando González también le fue ocupado un documento de identidad con aparentes indicios de falsificación.

Buscan a más víctimas

Las investigaciones, coordinadas con el Ministerio Público, continúan abiertas para identificar a otras posibles víctimas y determinar si más personas forman parte de la estructura delictiva.

Los tres detenidos y las evidencias ocupadas permanecen bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.