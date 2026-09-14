A seis días de salir de prisión es buscado por matar hombre en autopista Duarte

Una persona sostiene un celular con una fotografía de Josué Méndez Gómez, ultimado durante un asalto en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Seis días después de haber salido de la cárcel, Luis Anthony Valdéz, es buscado por la Policía Nacional como uno de los presuntos responsables de la muerte de Josué Méndez Gómez, de 43 años, durante un asalto ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista Duarte.

Méndez Gómez se encontraba sentado sobre su motocicleta el pasado viernes 11 de septiembre en la marginal de la autopista Duarte, en dirección oeste-este, cuando fue abordado por dos hombres que se desplazaban en otro vehículo similar.

Según las informaciones preliminares, los individuos se acercaron al hoy occiso con la intención de despojarlo de su motocicleta.

Uno de ellos se desmontó y le disparó. Herido, Méndez Gómez consiguió avanzar unos pasos, pero cayó sobre la acera, donde falleció .

Por el hecho, fue apresado por la Policía, Wander de la Cruz Polanco, quien es señalado de conducir la motocicleta en la que se desplazaban los atacantes.

Piden entregarse

Mientras que Valdéz figura como el autor de los disparos y permanece prófugo.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, exhortó al sospechoso a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante las autoridades por su presunta vinculación con el homicidio.

Como parte de las diligencias, los investigadores recuperaron las motocicletas que habrían sido utilizadas durante el asalto, así como el vehículo de la víctima.