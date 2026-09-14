Hallan cadáver descompuesto de hombre dentro de una pared en un negocio de pacas en Herrera

Local donde fue hallado el cadáver de un hombre ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

Los restos de un hombre fueron encontrados este lunes dentro de una pared construida en un negocio de pacas ubicado en el número 213 de la calle México, en el sector Buenos Aires de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con un testigo que prefirió mantener su identidad en reserva, el cadáver, que se encontraba en estado de descomposición, fue localizado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional en el interior del establecimiento Martínez Fashion e Import.

El nombre del occiso no ha sido ofrecido por las autoridades.

En el Callejón México todavía persistía un olor nauseabundo, mientras una cinta de seguridad permanecía colocada alrededor del área donde fue encontrado el cuerpo.

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Implicados y motivaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-14-at-170548-82aa996d.jpeg Callejón del lugar donde fue encontrado el cádaver del hombre (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Los presuntos implicados en el hecho, quienes se encontraban detenidos desde el pasado sábado, habrían conducido a las autoridades hasta el lugar donde estaba oculto el cadáver.

Según la versión ofrecida por el testigo, la víctima mantenía una deuda con el propietario de Martínez Fashion e Import y Martínez Sport & Moda, otro establecimiento ubicado en la misma calle, frente al lugar del hallazgo. La persona consultada señaló que esa situación habría motivado el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo ocurrió el hecho ni la identidad de la víctima o de los presuntos responsables.

Al ser consultado vía telefónica, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pequeira, indicó que el caso se encuentra bajo investigación y que pronto ofrecerá más información.