Apresan a tres hombres y ocupan 898 gramos de drogas en Barahona

Parte de las sustancias narcóticas incautadas por las autoridades durante los operativos desplegados en la provincia Barahona. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA EN BARAHONA )

Tres hombres fueron apresados y 898 gramos de presuntas sustancias narcóticas salieron de circulación durante intervenciones desplegadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público en el sector Don Bosco,en la provincia Barahona.

Los detenidos fueron identificados como Randar Rafael Báez, Reinaldo Acelux y Reilin Medina Cuevas, quienes, según las autoridades, fueron arrestados por separado por su presunta vinculación con la posesión y distribución de sustancias controladas.

Durante los operativos fueron ocupadas 137 porciones de distintas sustancias, con un peso global de 898 gramos, además de dos balanzas que presuntamente eran utilizadas para pesar la mercancía.

Otra intervención

En otra acción realizada en el sector Palmarito, agentes policiales incautaron un juego de bocinas como parte de los operativos contra la contaminación sónica y los ruidos que afectan la tranquilidad de los residentes.

Los tres detenidos, junto con las sustancias y demás evidencias ocupadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-20615-pm-8bfdca8e.jpeg Bocinas incautadas por las autoridades durante un operativo en Palmarito en Barahona. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA EN BARAHONA)