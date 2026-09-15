Gustavo Mejía-Ricart Risk evoluciona favorablemente tras ser apuñalado en Serrallés

Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk fue herido durante un asalto a la entrada de la torre Santa Cruz en el ensanche Serrallés. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, quien resultó herido de varias estocadas durante una agresión ocurrida en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional, presenta una mejoría favorable.

Su madre, Katherine Risk, informó que el joven permanece bajo atención médica y que ha mostrado una "muy buena evolución", y agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones que ha recibido la familia desde que ocurrió el ataque.

"Gracias a Dios y a todas las oraciones que estamos recibiendo a nivel nacional, el muchacho, joven fuerte, hoy ha tenido una muy buena evolución, va mejorando favorablemente" Katherine Risk madre de Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk “

Explicó que, debido a las heridas que recibió en el abdomen, fue necesario someterlo a una cirugía de emergencia, ya que algunas de las estocadas afectaron varios órganos.

"Tuvo que ser intervenido, fue de emergencia porque recibió varias estocadas en el estómago y se vieron algunos órganos afectados, pero gracias a Dios, nada de gravedad, pero sí, fue intervenido", relató.

La progenitora destacó, además, la respuesta que ha recibido la familia de personas que ni siquiera conocen al joven, pero que se han unido a las cadenas de oración por su recuperación.

"De verdad, el corazón nos queda pequeño para las cantidades de oraciones, de mensajes, de solidaridad y apoyo que hemos recibido de personas que no nos conocen. Muy impresionante", manifestó visiblemente emocionada.

Un joven que estudia y trabaja

Katherine Risk explicó que Gustavo estudia Derecho en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y trabaja junto a su familia en una oficina.

También resaltó las muestras de apoyo recibidas de estudiantes universitarios y de otras personas que se han unido a las oraciones por su recuperación.

Consideró que la reacción generada tras la agresión constituye un mensaje que debe llegar a distintos sectores de la sociedad, especialmente a los jóvenes, las familias y las autoridades.

Confían en la Justicia

Sobre el proceso judicial contra el sospechoso de la agresión, la madre aseguró que la familia confía plenamente en la Justicia.

La Policía Nacional informó previamente que el sospechoso fue apresado y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

"Sí, completamente. Completamente. La cosa aquí se resuelve. Hay que tener fe, hay que tener paciencia", afirmó.

La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad. Las imágenes forman parte de las diligencias de las autoridades para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer responsabilidades.

Hasta el momento, el detenido es investigado por las autoridades y debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.