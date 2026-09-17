Apresan a dos hombres en Vicente Noble; ocupan dinero, drogas y una balanza

Parte del dinero en efectivo y los gramos de sustancias narcóticas ocupados por la Policía Nacional durante intervenciones en Vicente Noble, Barahona. ( FOTO CEDIDA POR POLICIA BARAHONA )

Dos hombres resultaron apresados durante intervenciones realizadas por miembros de la Policía Nacional en los sectores La Cuarenta y Parqueo House, en el municipio Vicente Noble, provincia Barahona, donde fueron ocupados más de RD$100,000 en efectivo, 182 gramos de presuntas sustancias narcóticas y una balanza.

Los apresados fueron identificados como César González Medina, alias "Tingolo", de 29 años, y Girberto Antoni de Jesús, de 27, quienes fueron capturados por separado en flagrante delito, según informó la Policía.

Dinero y sustancias

Entre los elementos ocupados durante las intervenciones figura una cantidad de dinero en efectivo superior a los RD$100,000.

Además, los agentes ocuparon diferentes sustancias, con un peso conjunto de 182 gramos, así como una balanza.

La Policía no detalló cuánto dinero ni qué cantidad de sustancias fueron ocupados de manera individual a cada uno de los detenidos.

Los apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público junto con las evidencias ocupadas para los fines legales correspondientes.