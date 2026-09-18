El cadáver permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre que era buscado por su presunta vinculación con tres homicidios murió durante un alegado enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, ocurrido en la comunidad de Pontezuela, Santiago.

El fallecido fue identificado como Dilson Humberto Reynoso Cruz, alias "Mandrake" y/o "El Mello", contra quien pesaban varias órdenes de arresto por distintos hechos delictivos.

Entre los procesos figura su presunta vinculación con la muerte a tiros de un adolescente de 15 años, ocurrida el pasado 18 de agosto en el sector Nueva York Chiquito, en Santiago.

Asimismo, Reynoso Cruz era requerido mediante la orden número 00238-2023 por su presunta participación en el doble homicidio de Jonathan Martínez Ciriaco, alias "Yon", y Dalfry Joel Recio, alias "Joel", ocurrido en 2023 en San Francisco de Macorís.

Enfrentamiento con la policía

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los agentes realizaban labores operativas para localizar y apresar a Reynoso Cruz cuando este la emprendió a tiros contra ellos al notar su presencia.

La institución indicó que esta acción originó un intercambio de disparos en el que el hombre resultó herido. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica, donde falleció mientras recibía atención.

Durante la intervención, agentes de la Policía Científica ocuparon una motocicleta marca Gato, modelo CG, de color amarillo y sin placa, así como un revólver con numeración no legible que, según las autoridades, habría sido utilizado para atacar a los agentes.

También fueron ocupados una gorra de color blanco, dos cápsulas y un casquillo.

Otros procesos

Además de los tres homicidios por los que era requerido, la Policía informó que Reynoso Cruz había sido sometido a la acción de la justicia por diferentes tipos penales, entre ellos golpes y heridas con arma de fuego, porte ilegal de armas de fuego y soborno.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de la autopsia.