Rolando Torres, alias "el Coco", murió este domingo luego de resultar herido durante un presunto enfrentamiento a tiros con miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, en otro caso reportado durante este fin de semana en el Cibao.

Torres fue trasladado herido al Hospital Municipal de Salcedo en la parte trasera de una patrulla policial, junto a otras personas que también resultaron heridas en el incidente.

En el centro de salud, los médicos determinaron que Torres había fallecido, mientras las demás personas heridas recibían atención.

Tras el hecho, miembros de la Policía Nacional permanecieron en el lugar donde ocurrió el incidente para realizar el levantamiento y recopilar evidencias que permitan establecer las circunstancias en que se produjo el tiroteo.

Hasta el momento no han sido ofrecidos detalles oficiales sobre la identidad de las demás personas heridas ni sobre las circunstancias específicas en que se produjo el presunto intercambio de disparos.

Otras muertes en el fin de semana

El caso se suma a otros hechos ocurridos durante el fin de semana en distintas provincias del Cibao, donde hombres han muerto durante presuntos enfrentamientos con agentes policiales.

Mientras, el sábado en Santiago, Cristofer Almonte Díaz, alias "Niño", de 19 años, murió en un presunto enfrentamiento con agentes de la Dicrim.

Era buscado mediante una orden judicial por su presunta vinculación con el homicidio de Amaury Saviñón, alias "Maurito", ocurrido el pasado 14 de agosto en el sector Baracoa.

En Sánchez Ramírez también fueron reportadas las muertes de hombres durante presuntos intercambios de disparos con agentes policiales, entre ellos Jhoan Omar Leonardo Rodríguez, alias "Fugao", de 22 años.

Las circunstancias de cada uno de estos hechos son investigadas por las autoridades, conforme a sus informes.