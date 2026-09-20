Un tercer hombre cae abatido por una patrulla policial en menos de 24 horas

Un vehículo del orden en una oficina del Inacif. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un hombre perdió la vida cuando, según la Policía, enfrentó a tiros junto a otras personas a una patrulla de esa institución en el sector El Pescozón del municipio de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez.

Por el momento no se identifica al hoy occiso. Ayer mismo se informó la muerte de otros dos hombres, uno de ellos identificado como Jhoan Omar Leonardo Rodríguez, de 22 años, conocido como "Fugao", en la carretera Pimentel-Nagua, también Sánchez Ramírez.

El otro abatido por los agentes llamados a proteger la seguridad ciudadana es Heriberto Mercado Rodríguez, en Santiago.

El fallecido que se informó este domingo

Sobre el deceso del hombre que se dio a conocer este domingo, según el informe preliminar de la Policía, las unidades acudieron al sector El Pescozón luego de recibir un llamado de la comunidad sobre varias personas que estarían realizando disparos.

La institución indicó que, al llegar, los agentes fueron recibidos a tiros, por lo que repelieron la agresión, lo que, de acuerdo a la uniformada, terminó con la herida de gravedad del hombre que posteriormente falleció.

El cadáver fue trasladado al Hospital de Cevicos, donde representantes del Ministerio Público y un médico legista realizaron el levantamiento correspondiente.

La Policía informó que en el lugar fueron ocupados una pistola calibre nueve milímetros, con marca y numeración ilegibles, una balanza y un celular.

La institución indicó que continúa las investigaciones para identificar a las personas que acompañaban al fallecido y proceder con su arresto.