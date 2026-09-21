Julián Oro Duro presenta hemorragia intracraneal; MP y la Policía asumen investigación

La Policía Nacional estableció de manera preliminar que Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, habría sido atacada antes de que el artista regresara a su residencia en el sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

El informe policial señala que Castillo, de 60 años, murió a consecuencia de un trauma craneofacial y una herida corto-penetrante en la región lateral izquierda del cuello, de acuerdo con el diagnóstico médico-legal preliminar.

Su esposo, Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, de 58 años, presenta lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal.

Según la versión ofrecida por Sarante Perdomo a los investigadores, regresó a su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y, al ingresar, fue sorprendido por dos individuos que lo agredieron físicamente.

Los atacantes los despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular, según la información preliminar divulgada por la Policía.

Investigación en curso

La Policía mantiene bajo investigación el móvil del ataque y las circunstancias en que los agresores ingresaron a la vivienda. Equipos de la División de Investigación de Delitos contra las Personas (Homicidios), junto al Ministerio Público y la Policía Científica, trabajan en la identificación y localización de los responsables.

Como parte de las diligencias, la Policía Científica procesó la escena y los investigadores continúan con entrevistas y levantamientos de evidencias.