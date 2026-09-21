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ataque Julián Oro Duro
ataque Julián Oro Duro

Julián Oro Duro presenta hemorragia intracraneal; MP y la Policía asumen investigación

La Policía Científica trabaja en la identificación de los agresores y el móvil del ataque

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    Julián Oro Duro presenta hemorragia intracraneal; MP y la Policía asumen investigación
    Julián Oro Duro. (IMAGEN TOMADA DE SU IG.)

    La Policía Nacional estableció de manera preliminar que Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, habría sido atacada antes de que el artista regresara a su residencia en el sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

    El informe policial señala que Castillo, de 60 años, murió a consecuencia de un trauma craneofacial y una herida corto-penetrante en la región lateral izquierda del cuello, de acuerdo con el diagnóstico médico-legal preliminar.

    Su esposo, Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, de 58 años, presenta lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal.

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    • Según la versión ofrecida por Sarante Perdomo a los investigadores, regresó a su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y, al ingresar, fue sorprendido por dos individuos que lo agredieron físicamente.

    Los atacantes los despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular, según la información preliminar divulgada por la Policía.

    Investigación en curso

    La Policía mantiene bajo investigación el móvil del ataque y las circunstancias en que los agresores ingresaron a la vivienda. Equipos de la División de Investigación de Delitos contra las Personas (Homicidios), junto al Ministerio Público y la Policía Científica, trabajan en la identificación y localización de los responsables.

    Como parte de las diligencias, la Policía Científica procesó la escena y los investigadores continúan con entrevistas y levantamientos de evidencias.

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