Despliegan amplio contingente policial durante sepultura de joven abatido en Santiago

Amplio despliegue policial custodia el sepelio de Christopher Almonte Díaz para prevenir posibles disturbios ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un amplio contingente de agentes de la Policía Nacional fue desplegado este lunes en el cementerio de El Ingenio, al oeste de Santiago, donde fueron sepultados los restos de Cristofer Almonte Díaz, alias "Niño", de 19 años, abatido durante un alegado intercambio de disparos con agentes policiales.

La presencia de los uniformados en el camposanto habría sido dispuesta como medida preventiva para evitar disturbios durante el sepelio del joven, quien era requerido por las autoridades por su presunta vinculación con varios hechos delictivos.

Almonte Díaz figuraba entre los prófugos más buscados en Santiago. Era señalado por su presunta implicación en el homicidio de Amaury Saviñón, ocurrido el pasado 14 de agosto en el sector Baracoa.

Reacciones familiares

La muerte del joven ha generado cuestionamientos de parte de sus familiares.

Seneida Díaz, madre del fallecido, aseguró que su hijo fue detenido con vida y posteriormente llevado a una vivienda, donde, según su versión, habría sido ultimado.

"Si ellos lo agarraron vivo, ellos tenían que apresarlo y no matarlo", afirmó la mujer.

Opiniones vecinales

La señora Maritza Bernard Ramos, vecina de la familia del joven, consideró que situaciones como esta continuarán ocurriendo si no se mejora la educación desde los primeros años de formación.

Dijo que los jóvenes necesitan oportunidades para estudiar y trabajar, al señalar que quienes cumplen prisión muchas veces enfrentan dificultades para reinsertarse en la sociedad debido a los antecedentes penales.

"La juventud tiene que cambiar, pero tiene que cambiar creciendo", afirmó, al pedir a los gobiernos actuales y futuros que fortalezcan la educación y generen mayores oportunidades para los jóvenes.

Cristofer Almonte Díaz es uno de los cuatro presuntos delincuentes que han muerto en los últimos días en Santiago durante alegados intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.