Policía detiene a cuatro personas y ocupa armas de fuego en Santiago

Parte de las evidencias ocupadas durante los operativos ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional detuvo a cuatro personas durante operativos realizados en distintos sectores de Santiago, en los que fueron ocupadas cuatro armas de fuego que, de acuerdo con las autoridades, eran portadas de manera ilegal.

Detenciones en Santiago

Una de las intervenciones fue realizada en el sector Pekín, al sur de la ciudad, donde fue detenido Anderson Rodríguez Santos, de 22 años. Según el reporte, a los agentes les ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, cuya marca y numeración no pudieron ser identificadas. También le fue ocupado un cargador con capacidad para 30 cápsulas, con dos en su interior, además de RD$3,000 en efectivo y un teléfono celular.

Mientras que en Los Jazmines, también en la zona sur de Santiago, fue apresado Miguel Alberto Reynoso Hernández, alias "Puto Préstamo", de 37 años. Según el informe policial, durante la intervención se le ocupó una pistola Glock, modelo 43X, calibre 9 milímetros, serie BMGS175, con su cargador y cuatro cápsulas.

A Reynoso Hernández también le ocuparon una cartera que contenía RD$201,750, US$20 y una porción de un vegetal verde que las autoridades presumen es marihuana.

En tanto, en el sector Gurabo, en la parte norte, fue arrestado Angelo Aneudy Salazar, de 46 años, a quien le ocuparon una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, serie BYUV668, con un cargador con capacidad para 30 cápsulas y 20 cápsulas para la misma.

Además, los agentes le ocuparon una cartera con RD$53,550 en efectivo y un teléfono celular.

Por otra parte, en Villa Jagua, los agentes apresaron a Isidro Mora Márquez, de 52 años, mientras se encontraba compartiendo en un colmado.

Durante la inspección realizada en el establecimiento fue localizada una pistola Zoraki M96, calibre .32, con su cargador y dos cápsulas.

Evidencias y procedimiento

Las armas de fuego ocupadas, junto con los detenidos y las demás evidencias, serán remitidas al Ministerio Público para los fines legales pertinentes.