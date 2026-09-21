Hombre resulta herido de bala tras discusión por roce vehicular en Higüey

Las autoridades buscan al hombre que habría disparado contra otro tras roce entre vehículos en Higüey, provincia La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un hombre de 29 años resultó herido de bala la madrugada de este lunes, luego de sostener una discusión con otro individuo tras un roce vehicular ocurrido frente a un establecimiento comercial del sector Los Morales, en Higüey, provincia La Altagracia.

El herido fue identificado como Miguel Antonio Fernández Encarnación, quien presenta una herida abdominal abierta penetrante por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada y salida.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada en la calle Jacinto de la Concha, frente al Super Colmado Tony. De acuerdo con las informaciones preliminares, Fernández Encarnación se disponía a estacionarse frente al establecimiento cuando habría ocurrido el roce con otro vehículo.

Tras el incidente se produjo una discusión entre ambos hombres. En medio del altercado, el agresor habría sacado un arma de fuego y disparado contra Fernández Encarnación, quien quedó herido.

El hombre fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, donde permanecía recibiendo atenciones médicas y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la lesión abdominal.

Investigan el hecho

Las autoridades realizan las investigaciones para establecer la identidad del responsable y las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Supuestamente, el presunto agresor habría permanecido en la residencia donde funciona el establecimiento comercial después de efectuar el disparo, pero posteriormente huyó del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad del presunto agresor, quien permanece prófugo tras abandonar el lugar del hecho.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes.