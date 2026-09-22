Asaltantes irrumpen en casa de regidor en Villa González y lo atan junto a su esposa

Manuel Eduardo Torres, conocido como "Cosita", regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio de Villa González ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Varias personas irrumpieron la mañana de este martes en la residencia de Manuel Eduardo Torres, conocido como "Cosita", regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Villa González, provincia Santiago, a quien dejaron amarrado junto a su esposa.

De acuerdo con lo narrado por el edil, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana.

Robo y daños materiales

Indicó que los asaltantes llevaron a su pareja hasta una caja fuerte y la obligaron a abrirla, de donde sustrajeron aproximadamente RD$200,000 en efectivo, dólares, prendas y otras pertenencias.

Torres dijo que espera que la Policía Nacional pueda identificar y apresar a los responsables.

El regidor explicó que no pudo identificar a los asaltantes debido a que llevaban cascos protectores.

Sin embargo, describió a uno de ellos como una persona de contextura delgada.

Investigación policial

Torres señaló además que en las inmediaciones de su residencia existen cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes que ayuden a identificar a los responsables.

Las autoridades trabajan para establecer la identidad y el paradero de los asaltantes.

Ataque el domingo a Julián Oro Duro

El suceso se suma al incidente ocurrido en Santo Domingo Este el pasado domingo. Zeneida Socorro Castillo, de 60 años y esposa del merenguero Julián Oro Duro, murió tras ser atacada dentro de su residencia en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este. El artista también fue agredido y permanece ingresado con lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Castillo habría sido atacada antes de que su esposo regresara a la vivienda, alrededor de la 1:00 de la madrugada.

Cuando Gilberto Julián Sarante Perdomo, nombre de pila del merenguero, ingresó a la casa, fue sorprendido por dos hombres, quienes lo golpearon y lo despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular, de acuerdo con la Policía Nacional.