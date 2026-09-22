Restos de esposa de Julián Oro Duro serán expuestos este martes en la funeraria Blandino

Funeraria Blandino ubicada en la avenida Sabana Larga, donde este martes serán expuestos los restos de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro. ( DIARIO LIBRE/ANA AYBAR )

Los restos de Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, esposa del merenguero Julián Oro Duro, serán expuestos este martes en la Capilla E de la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este.

A primeras horas de la mañana, el ambiente en la funeraria permanecía tranquilo donde se prevé que durante el transcurso del día acudan amigos, allegados y personalidades cercanas a la pareja para acompañar a sus seres queridos en la despedida.

Castillo perdió la vida la madrugada de ayer lunes, cuando desconocidos irrumpieron en la vivienda donde residía junto al intérprete, en Brisa Oriental VI, San Isidro, Santo Domingo Este.

Su esposo también sufrió lesiones y permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) , donde recibe atención médica.

La mujer, madre de las dos hijas de Julián Oro Duro, será sepultada este miércoles por la tarde en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

Autoridades buscan esclarecer lo ocurrido

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las pesquisas para establecer la secuencia de lo ocurrido dentro de la residencia y dar con los responsables.

Equipos de investigadores se han desplegado para recopilar evidencias, levantar información en el entorno y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión que terminó con la vida de Castillo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido públicamente todos los detalles sobre personas detenidas en relación con el caso.