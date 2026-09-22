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Ataque a Julián Oro Duro
Ataque a Julián Oro Duro

Julián Oro Duro tiene las visitas prohibidas y continúa bajo seguimiento médico tras resultar herido

Durante el ataque su esposa, Zeneida Socorro Castillo, murió en el hecho

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    Julián Oro Duro tiene las visitas prohibidas y continúa bajo seguimiento médico tras resultar herido
    El merenguero Julián Oro Duro quien permanece estable y bajo observación médica tras resultar herido durante un ataque ocurrido en su residencia en el que murió su esposa. (FOTOGRAFÍA TOMADA DEL IG DE JULIÁN ORO DURO)

    El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) y, debido a su condición de salud, por el momento no está recibiendo visitas. Así lo informó este martes el centro médico al indicar que el artista continúa bajo seguimiento y evaluación especializada.

    "Debido a su condición de salud, el paciente no está recibiendo visitas en este momento", informó el HGPS, al tiempo que solicitó respetar la disposición y la privacidad del paciente.

    • El hospital informó que prepara un informe médico oficial y actualizado sobre el estado de Sarante Perdomo, el cual será divulgado una vez esté listo.

    Asimismo, pidió a los medios de comunicación, familiares y allegados mantenerse atentos a sus canales institucionales y evitar solicitar información adicional por otras vías, con el propósito de garantizar que los datos sobre la evolución del paciente sean precisos y estén debidamente validados.

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    Ataque

    Julián Oro Duro resultó herido la madrugada del lunes durante un ataque ocurrido en una vivienda del sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, donde murió su esposa Zeneida Socorro.

    Tras el hecho, el artista fue trasladado a la Plaza de la Salud (HGPS), donde permanece ingresado.

    La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del ataque y realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

    De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades, equipos de investigadores trabajan en la recopilación de evidencias relacionadas con el caso.

    Este martes serán velados los restos de Castillo, de 60 años en la Capilla E de la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este.

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      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.