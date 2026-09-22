Otro hombre muere en alegado intercambio de disparos con agentes policiales en Duarte

Agentes policiales y miembros del Ministerio Público realizan el levantamiento de evidencias en la escena del crimen ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un nuevo caso de muerte durante una intervención policial se registró ayer, luego de que otro hombre falleciera en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional. Con el suceso serían 26 los muertos durante septiembre a manos de la institución.

El hecho ocurrió en las proximidades del balneario La Poza, ubicado en el distrito municipal Cristo Rey de Guaraguao, perteneciente al municipio Villa Riva, en la provincia Duarte.

El fallecido fue identificado como Pedro Núñez, alias Puli.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hoy occiso había sido sometido anteriormente a la justicia por casos relacionados con sustancias controladas.

Informe policial esperado

Se espera que la Policía Nacional ofrezca un informe oficial sobre el operativo y la muerte de Núñez.

Las circunstancias en que se produjo el supuesto intercambio de disparos aún no han sido esclarecidas.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Francisco de Macorís, para fines de autopsia.