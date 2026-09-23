Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en la brutal muerte de la esposa del merenguero Julián Oro Duro, afirmó la madrugada de este miércoles, al entregarse a las autoridades, que participó en el ataque en el que también resultó herido el artista.

Además, aseguró que previo a este hecho de sangre, no había participado en actividades delictivas. "Esta es la primera vez que yo cojo esta vuelta", afirmó al creador de contenido que dirige ApogeoTV, Yeuri Concepción, quien fungió como mediador para entregarlo a las autoridades.

"Que todo quede claro como debe ser y los responsables del acto que salgan, que el director de la Policía y el comunicador dicen como que yo aparezco en más casos. Que se aclare to´, que yo no tengo que ver con más na´", dijo el joven de 23 años, quien fue identificado como uno de los atacantes.

Kevin Dariel Germán Troncoso se entregó alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles en el destacamento policial del sector Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, acompañado de familiares.

De su lado, Rubén Uceta, de ApogeoTV, afirmó que previo a la entrega le realizaron una entrevista a Germán Troncoso en la que el joven habría ofrecido su versión sobre cómo habrían ocurrido los hechos y cómo se habría planificado el ataque.

Su entrega se produjo pocas horas después de que la Policía Nacional hiciera pública su identificación y solicitara que se entregara para responder por el hecho en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa de Julián Oro Duro.

Un representante policial que recibió al joven indicó que la institución maneja "amplias informaciones" sobre el caso, pero señaló que los detalles oficiales debían ser ofrecidos por el departamento de prensa de la Policía Nacional.

Una orden de arresto

La Policía informó anoche que contra Germán Troncoso existe una orden de arresto y que las investigaciones de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) lo situaban entre las personas presuntamente involucradas en la irrupción a la vivienda de la pareja, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que, hasta el momento, las investigaciones establecen que dos personas estuvieron en la vivienda entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

Según la versión preliminar ofrecida por las autoridades, Julián Oro Duro, cuyo nombre es Gilberto Julián Sarante Perdomo, llegó a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue agredido. Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, ya había sido asesinada.

El merenguero también resultó herido y permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), donde su condición ha sido reportada como estable.

Piden justicia

Los familiares y allegados de Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, han reclamado justicia y que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Durante las honras fúnebres, realizadas en la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, familiares y personas cercanas a la víctima expresaron su dolor por el crimen.

Ángela Sarante, hermana de Julián Oro Duro, pidió que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables.

También músicos, artistas y otras personas vinculadas al entorno del merenguero han expresado su pesar por la muerte de Castillo y han pedido que el caso sea esclarecido.

Los restos de Zeneida Socorro Castillo serán sepultados este miércoles.