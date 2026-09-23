Trasladan al Palacio de la Policía a señalado por ataque a Julián Oro Duro y su esposa

Destacamento policial de Los Mina, donde se entregó el primer implicado del caso Julián Oro Duro. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", fue trasladado este miércoles al Palacio de la Policía Nacional, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades por su presunta vinculación con el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

La información fue ofrecida a Diario Libre por miembros del destacamento policial de Los Mina, a donde se entregó el acusado alrededor de las 3:00 de la madrugada en compañía de familiares y del comunicador Rubén Uceta.

En el Palacio de la Policía Nacional, el joven continuará el proceso de investigación sobre su presunta participación en los hechos.

Investigación en curso

Durante la noche de ayer, martes, la Policía Nacional identificó a Germán Troncoso como una de las personas presuntamente involucradas en la irrupción a la vivienda de Julián Oro Duro, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en el municipio de Santo Domingo Este.

Según las autoridades, el joven tenía una orden de arresto en su contra.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por la institución, dos personas habrían estado en la residencia del merenguero entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

Julián Oro Duro llegó a la vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue agredido, mientras que su esposa, Zeneida Socorro Castillo, ya había sido asesinada.

Declaraciones del acusado

Durante su entrega, Germán Troncoso declaró ante una cámara que "era la primera vez que yo cometo esta vuelta".

"Que todo esté claro. Que se aclare todo", agregó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el crimen y determinar si participaron más personas.