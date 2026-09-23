Esposa de Julián Oro Duro conocía a su agresor y le hizo una limonada antes de ser atacada

Fotografía distribuida por la Policía Nacional de Kevin Daniel Germán Troncoso, quien la madrugada de este miércoles se entregó a las autoridades, tras ser identificado como una de las personas que habría participado en el horrendo crimen que acabó con la vida de la esposa del merenguero Julián Oro Duro. ( FUENTE EXTERNA )

Tal y como sus familiares temían y declararon a los medios de comunicación, Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, conocía a la persona que le quitó la vida el pasado domingo 20 de septiembre durante un hecho en el que el artista resultó con heridas que todavía lo mantienen ingresado en un hospital.

Su cuñada, Ángela Sarante, la describió como una mujer muy precavida al momento de abrir la puerta de su vivienda y aseguró que, cuando lo hacía, era porque conocía a la persona que estaba del otro lado.

Dicha hipótesis la confirma el hombre Kevin Daniel Germán Troncoso, quien la madrugada de este miércoles se entregó a las autoridades, tras ser identificado como una de las personas que habría participado en el horrendo crimen.

Previo a entregarse, bajo la mediación de los creadores de contenido que dirigen el canal de Youtube ApogeoTV, Yeuri Concepción y Rubén Uceta, Germán Troncoso concedió una entrevista al referido medio en la que narró detalles escalofriantes de lo que habría ocurrido.

Alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo 20 de septiembre, dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron a la vivienda de la pareja, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en el municipio Santo Domingo Este, y la parquearon enfrente.

Kevin conducía el motor, según su propio testimonio, y la persona que llevaba como pasajero, a quien dijo no conocía y vio por primera vez esa misma tarde, fue quien se desmontó y se acercó a la verja de la casa.

Llevaba el rostro parcialmente cubierto con un casco protector y un pasamontañas que se bajó hasta dejarse descubierta la boca para que su víctima pudiera reconocerlo.

"Él la voceó tres veces: Zeneida, Zeneida. Cuando ella llegó, ella lo conoció de una vez y le dijo: Oh, y tú", narró Kevin, quien aseguró que la mujer de inmediato le abrió la puerta para que entrara a la casa.

Una vez dentro, el hombre le dijo a Kevin que parqueara el motor y entrara también.

Una larga conversación y hasta una limonada

En un gesto de absoluta familiaridad, Zeneida los invitó a ambos a pasar al área de la galería y de inmediato entabló una conversación con el hombre que conocía.

Según Kevin, quien ya se encuentra bajo el control de las autoridades, durante aproximadamente media hora, ellos dos mantuvieron una conversación fluida, mientras él solo se limitó a escuchar.

Afirmó que Zeneida y el individuo hablaron sobre temas personales y familiares, incluyendo la situación de un pariente que se encontraba en el extranjero y cuya llegada se esperaba durante esa semana.

Dijo que en la misma charla abordaron detalles sobre su esposo, el artista Julián Oro Duro, comentando sobre su dinámica de pareja y otros temas personales.

Muestra de la confianza existente, Zeneida ofreció agua inicialmente, pero luego decidió preparar ella misma una limonada, por lo que fue a la cocina. Sirvió el jugo en una jarra y regresó nuevamente a la galería para brindarles el jugo mientras continuaban conversando.

Ataque, traición y ejecución

Entre las 5:30 y las 5:40 de la tarde, tras terminar de beber, Zeneida recogió los vasos vacíos para llevarlos al fregadero. Según Kevin, al regresar a la zona donde estaban reunidos, el individuo que ella conocía la atacó de forma sorpresiva.

"Cuando ella llegó de nuevo, él con el florero que estaba ahí, en la mesita, se lo pegó en la cabeza", dijo Kevin, quien prosiguió su relato de lo que habrían sido los últimos segundos de vida de la mujer, de 60 años.

Kevin afirma que, tras el fuerte golpe en la cabeza, ella cayó inconsciente en el suelo. Dijo que mientras su acompañante se agachaba para cerciorarse del estado de Zeneida, lo amenazó con pistola en mano para advertirle que no huyera.

"Yo le dije: ´¡Oh, y qué pasó!´ y él me dijo ´si sales te mato´", sostuvo.

Ya en el piso, el hombre habría procedido a ahorcar a Zeneida y finalmente, extrajo una navaja tipo sevillana de su bolsillo y le asestó dos estocadas: una en el cuello y otra en el abdomen.

De acuerdo con el testimonio registrado, el atacante consumó el hecho expresando que no podía dejar cabos sueltos, debido a que Zeneida lo conocía perfectamente y podía identificarlo ante las autoridades.

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", afirmó que fue contactado bajo el argumento de que recibiría RD$20,000 por transportar a una persona en su motocicleta, quien, según su testimonio, fue quien ultimó a la mujer y horas después golpeó al artista para supuestamente robarle un dinero que sabía dónde estaba guardado dentro de la vivienda.