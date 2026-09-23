Señalado en caso Julián Oro Duro trabajó por dos años como chofer de ambulancia de La Victoria

Fotografía de Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", difundida por la Policía Nacional, con la que la institución advierte que es una persona "altamente peligrosa". ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, figura desde al menos enero de 2025 en las nóminas de la Junta del Distrito Municipal de La Victoria.

Una revisión de documentos oficiales realizada por Diario Libre muestra que Germán Troncoso habría sido nombrado a partir de enero de 2025, cuando aparece en las nóminas de la institución de los últimos cuatro años por primera vez devengando un salario de 10 mil pesos mensuales.

Se mantuvo en la institución hasta julio de 2026, no figura en la nómina publicada en la institución correspondiente a agosto.

Germán Troncoso, de 23 años, se entregó alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles en un destacamento policial de Los Mina, después de que la Policía Nacional hiciera pública su identificación y anunciara que existía una orden de arresto en su contra.

La Policía lo sitúa entre las personas presuntamente involucradas en la irrupción a la vivienda del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Según la investigación preliminar divulgada por la institución, dos personas permanecieron en la residencia entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes. Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, murió durante el hecho y el artista resultó herido.

Rechaza otros hechos

Durante su entrega, Germán Troncoso reconoció haber participado en lo ocurrido, aunque sostuvo que era la primera vez que se involucraba en un hecho de ese tipo y rechazó que se le atribuyeran otros casos.

"Esta es la primera vez que yo cojo esta vuelta", manifestó.

También pidió que las autoridades esclarezcan cualquier señalamiento adicional en su contra.

La aparición de Germán Troncoso en las nóminas municipales no establece relación alguna entre sus funciones como chofer de ambulancia y el ataque investigado. Sí documenta que su vínculo laboral con la Junta del Distrito Municipal de La Victoria no comenzó recientemente: aparece en registros oficiales desde al menos enero de 2025 y seguía figurando como empleado municipal en julio de este año.