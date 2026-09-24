Julián Oro Duro identificó dos de su confianza: uno sabía cuándo recibía dinero y dónde lo guardaba

El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, quien permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud tras el ataque del que fue víctima en su vivienda y en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, identificó de manera inequívoca ante investigadores de la Policía Nacional a dos personas de su entorno, según informó el vocero de la institución, Diego Pesqueira.

Durante una rueda de prensa ofrecida ayer, miércoles, Pesqueira explicó que Julián identificó a Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", como una persona de su confianza, y a Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", de 18 años, como alguien que trabajaba en una villa que el artista tiene en construcción en el municipio San Antonio de Guerra.

Una persona de extrema confianza

De acuerdo con Pesqueira, Tejeda Vásquez era una persona de extrema confianza de Julián Oro Duro. Viajaba con el artista a distintos puntos del país cuando este acudía a amenizar bailes y realizaba diferentes labores para él.

Julián lo describió, según el vocero policial, como una especie de "todologo", por las diferentes tareas que desempeñaba dentro de su entorno.

Esa cercanía también le permitía conocer aspectos de la vida cotidiana del merenguero que no estaban al alcance de cualquiera. Sabía dónde Julián guardaba su dinero y cuándo recibía sus pagos, de acuerdo con la información ofrecida por Pesqueira.

Entre las labores que realizaba para el artista, Tejeda Vásquez habría reparado el portón de su vivienda, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, conseguido el dispositivo utilizado para abrirlo y realizado trabajos de instalación de un aire acondicionado tanto en la habitación de Julián como en una villa en construcción ubicada en Guerra.

Además, se desempeñaba como conductor del artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-23-at-84352-pm-c4d27460.jpeg El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante la rueda de prensa en la que ofreció detalles sobre la investigación del ataque contra el merenguero Julián Oro Duro, ocurrido en su vivienda, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Trabajaba en una villa

En cuanto a Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito" de 18 años, Pesqueira explicó que era una persona que trabajaba en la villa que Julián tiene en construcción en Guerra.

Según el vocero policial, el joven se encargaba, entre otras tareas, de llevar agua a la construcción, debido a que en el sector no hay suministro de agua.

Pesqueira también indicó que Lawrence tenía acceso a la vivienda y que había realizado trabajos relacionados con el control eléctrico y la programación del dispositivo utilizado para abrir el portón.

El ataque: llegaron en la tarde

Los hechos se produjeron, según la investigación preliminar, en un contexto de confianza: la esposa del artista, Zeneida Socorro Castillo, recibió en su propia casa a quienes posteriormente son señalados por la Policía como los presuntos responsables del ataque en el que ella perdió la vida.

De acuerdo con la versión preliminar, Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", y Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", de 23 años, son señalados como las personas que penetraron a la vivienda de Julián Oro Duro y su esposa.

La Policía sostiene que ambos llegaron a la residencia alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo y fueron recibidos por Socorro Castillo, quien incluso les preparó alimentos y bebidas.

Según la Policía, Lawrence y Kevin ingresaron a la vivienda aprovechando la confianza que la familia de Julián tenía especialmente hacia Lawrence, alias "Chiquito".

Ambos permanecieron en la residencia hasta horas de la madrugada, mientras esperaban el regreso del merenguero.

Julián regresó alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue atacado.

Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue asesinada en el interior de la residencia, mientras que el artista resultó herido.

Julián Oro Duro permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud, donde continúa bajo observación médica.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar y las autoridades continúan recopilando evidencias para establecer las circunstancias del ataque y la responsabilidad de cada una de las personas señaladas.

Lo ocupado Luego de ocurrido el hecho, las autoridades informaron que los involucrados habrían intentado deshacerse de algunas de las evidencias relacionadas con el ataque. De acuerdo con Pesqueira, un bulto propiedad de Julián Oro Duro, junto con otros objetos, fue lanzado desde la carretera en la Circunvalación de Santo Domingo Este, próximo al peaje de San Luis. En ese lugar, las autoridades localizaron el bulto del artista, una cartera y las llaves de uno de sus vehículos. Durante un allanamiento realizado a la vivienda de Phillips Michael Tejeda Vásquez, las autoridades ocuparon otras evidencias que forman parte de la investigación.En el lugar fue localizada vestimenta que habría sido utilizada durante la planificación de los hechos la tarde del domingo. Durante el allanamiento practicado a la vivienda de Juan Carlos Hernández García, alias "Peña", sobrino de Tejeda Vásquez, se ocuparon 240 dólares. Según las autoridades, manifestó haber recibido el dinero como adelanto. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuánto dinero fue sustraído de la vivienda de Julián Oro Duro.