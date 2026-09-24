La Policía Nacional informó este jueves que ha recuperado 33,690 dólares, casi 200 mil pesos dominicanos, dos relojes, cadenas, prendas y otros objetos durante los allanamientos realizados como parte de la investigación por el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y el ataque contra su esposo, el merenguero Julián Oro Duro.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, detalló al mediodía de este jueves los objetos ocupados durante las pesquisas contra los cuatro hombres detenidos y señalados por su vinculación con el hecho ocurrido en una residencia de Prado Oriental, en el municipio Santo Domingo Este.

Entre los artículos recuperados figuran dos relojes, uno marca Rolex y otro Cardo; dos cadenas de color amarillo oro; una medalla; un guillo; un broche de mujer; un bulto Louis Vuitton; una llave de un vehículo Toyota y unos lentes.

También fue localizada una motocicleta personalizada con colores rojos, que, según explicó Pesqueira, habría sido utilizada por los implicados para desplazarse hasta la vivienda de la pareja.

Esto fue ocupado a cada implicado

De acuerdo con el informe ofrecido por Pesqueira, durante los allanamientos practicados en las viviendas de los detenidos fueron ocupados:

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel: US$3,750 y RD$88,000.

Juan Carlos Hernández García, alias Peña: US$240 y RD$32,000.

Michael Tejeda Vázquez: US$9,800.

Lawrence Martin Liranzo Marcos, alias Chiquito: US$19,900, RD$78,000, dos relojes —uno Rolex y otro Cardo—, dos cadenas, una medalla, un guillo y un broche de mujer.

La Policía indicó que estas pertenencias fueron ocupadas mediante allanamientos realizados en las viviendas de los implicados.

El desglose ofrecido por la institución suma US$33,690 y RD$198,000. Sin embargo, durante su exposición, Pesqueira indicó como total general la suma de RD$196,500, por lo que existe una diferencia de RD$1,500 entre ambos datos.

Dos de los detenidos eran personas de confianza de Oro Duro

Los detenidos son Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Félix Michael Tejada Vázquez, alias Leandro; Juan Carlos Hernández García, alias Peña, y Laurence Mark Virazzo Marcos, alias Chiquito.

Según la información ofrecida previamente por la Policía, Julián Oro Duro identificó a dos de los implicados como personas de su entorno. Tejeda Vásquez era considerado de confianza del artista y realizaba distintas labores para él, mientras que Liranzo Marcos trabajaba en una villa que el merenguero tiene en construcción en San Antonio de Guerra.

La Policía sostiene que Yandel y Chiquito fueron quienes ingresaron a la vivienda el domingo por la tarde y permanecieron allí hasta la madrugada, cuando regresó el artista. En el hecho, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue asesinada y Julián Oro Duro resultó herido.

Las autoridades continúan las investigaciones y los allanamientos para establecer las circunstancias del crimen y la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos.