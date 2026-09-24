Los cuatro señalados por el ataque a Julián Oro Duro se reunieron antes de irrumpir en su vivienda

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofrece detalles sobre la investigación del ataque contra Julián Oro Duro. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Antes de que dos de los cuatro hombres señalados por la Policía Nacional se trasladaran hacia la residencia de Julián Oro Duro, los cuatro se reunieron en el municipio La Victoria, de acuerdo con los detalles ofrecidos por el vocero de la institución, Diego Pesqueira.

La reunión forma parte de la secuencia que las autoridades han reconstruido sobre las horas previas al ataque ocurrido en la residencia del merenguero, ubicada en Prado Oriental, municipio Santo Domingo Este, donde fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, y el artista resultó herido.

Según explicó Pesqueira, los cuatro hombres fueron captados juntos en La Victoria, mientras organizaban su partida hacia la vivienda de la pareja.

Después de ese encuentro, Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", de 18 años, y Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", de 23 años, son señalados por la Policía como las personas que penetraron a la residencia de Julián Oro Duro y perpetraron el ataque.

Ambos llegaron a la vivienda alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo, según la versión preliminar de las autoridades.

En la vivienda fueron recibidos por Zeneida Socorro Castillo, quien, de acuerdo con Pesqueira, incluso les preparó alimentos y bebidas.

La mujer se encontraba en su propia residencia con dos personas que, según la investigación policial, posteriormente serían señaladas como presuntos responsables del ataque en el que ella perdió la vida.

La Policía sostiene que Lawrence y Kevin permanecieron dentro de la vivienda durante varias horas luego de ultimar a Zeneida, hasta la espera de la llegada del merenguero, quien regresó alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue atacado.

El artista resultó herido y permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) donde continúa bajo observación médica.

El hombre que conocía sus movimientos de dinero

Entre los cuatro detenidos se encuentra Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", a quien Julián Oro Duro había identificado ante los investigadores como una persona de su extrema confianza. Además, sabía dónde Julián guardaba su dinero y cuándo recibía sus pagos.

El otro hombre identificado por Julián como parte de su entorno fue Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", de 18 años, quien trabajaba en una villa en construcción en el municipio San Antonio de Guerra y tenía acceso a la vivienda.

Lo ocupado

Este jueves, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dio a conocer parte de los objetos y valores ocupados durante los allanamientos relacionados con el caso.

Las autoridades reportaron US$33,690 y casi RD$200,000, además de dos relojes, uno Rolex y otro Cardo; dos cadenas de oro amarillo, una medalla, un guillo, un broche de mujer, una cartera Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota, unas gafas y una motocicleta roja personalizada, que habría sido utilizada para trasladarse hasta la residencia.

De acuerdo con la Policía:

Kevin Dariel Germán Troncoso , alias "Yandel", le ocuparon US$3,000 y RD$88,000

, alias "Yandel", le ocuparon US$3,000 y RD$88,000 Juan Carlos Hernández García , alias "Peña", US$240 y RD$32,000

, alias "Peña", US$240 y RD$32,000 Phillips Michael Tejeda Vásquez , alias " Leandro ", US$9,800

, alias " ", US$9,800 Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito"US$19,900 y RD$78,000, además de los objetos de valor señalados.