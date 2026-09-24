Policía mata a tres hombres; dice eran delincuentes y enfrentaron agentes

Escena de un crimen. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional ultimó a tres hombres en hechos separados ocurridos en Cabral, Barahona, y Los Alcarrizos. Las muertes fueron comunicada por la propia entidad que alegó que eran delincuentes que hicieron frente a agentes durante operaciones de captura.

La institución identificó a los fallecidos como Carlos Julio Féliz Sena, Domingo Santiago Valdez, alias "la Fama", y Gabriel Luis Montero Valdez, alias "Campeón", a quienes señaló como personas vinculadas a distintos hechos delictivos y con órdenes de arresto pendientes.

Una nota de prensa indica que en Cabral, agentes del Dicrim hicieron contacto con Féliz Sena en las inmediaciones de la laguna El Rincón. Según el reporte policial, el hombre tenía cuatro órdenes judiciales y utilizó un arma de fabricación casera para disparar contra los agentes.

La Policía indicó que los agentes respondieron a la agresión. Féliz Sena resultó herido y murió posteriormente mientras recibía atenciones médicas. En el lugar fueron ocupada el arma conocida como "chilena".

Los dos muertos de Los Alcarrizos

En otro hecho, ocurrido en el sector Progreso, del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, dijo que agentes que daban seguimiento a Domingo Santiago Valdez y Gabriel Luis Montero Valdez hicieron contacto con ambos.

De acuerdo con la versión policial, los dos hombres ingresaron a una vivienda y desde allí realizaron varios disparos contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde posteriormente murieron mientras recibían atención médica.

En la escena, la Policía Científica dijo que ocupó dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, cinco casquillos y otras evidencias.

La Policía Nacional informó que las circunstancias de los hechos son investigadas conforme a los protocolos establecidos.